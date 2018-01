Alonso y el mundo del motor se rinden a Sainz: "Me duelen las manos de aplaudir"

La segunda victoria de Carlos Sainz en el Dakar no ha pasado desapercibida para el mundo del motor español. Las muestras de felicitación hacia el piloto madrileño han sido instantáneas nada más conocerse su segunda victoria en el rally más duro, empezando por la de su hijo y piloto de Renault en Fórmula Uno, Carlos Sainz Jr.

"Probablemente ahora mismo soy el hijo que más orgulloso está de su padre del Planeta Tierra. ¡Enhorabuena, Papá! Has ganado el @dakar más duro de Sudamérica!! Con 55 añitos (buen número) y a tu manera! Grande #matador! Grande @LucasCruz74!", tuiteó felicitando también al copiloto de su padre.

Fernando Alonso fue otro de los personajes públicos que celebró el triunfo de Sainz en el Dakar. "Me duelen las manos de aplaudir a la leyenda @CSainz_oficial @LucasCruz74 . Campeón", escribió el bicampeón del mundo de F1, buen amigo de Sainz y de su hijo.

Otro mensaje especial fue el de Luis Moya, quien fuera copiloto de Sainz durante tantos años en el Mundial de Rallys y recién salido del hospital tras superar un aneurisma cerebral. "El día que me dan el alta @CSainz_oficial gana el @dakar. No me podías dar una alegría mayor. Enhorabuena a ti y a @LucasCruz74", tuiteó.

Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso tener un gesto de reconocimiento hacia el ganador más veterano del Dakar. "Enhorabuena a Carlos Sainz, @CSainz_oficial, por su victoria en el #Dakar2018, un broche de oro a una carrera escrita con mayúsculas en la historia del deporte español", fue el mensaje que envió el mandatario, de su puño y letra, a Sainz.

La Casa Real y la Policía Nacional fueron otras instituciones que quisieron felicitar al también dos veces campeón del mundo de rallys por su gesta en Argentina. "No hay obstáculos, ni dunas, ni caminos imposibles, ni condiciones adversas que puedan con un gran campeón del volante. El motor español está otra vez de enhorabuena. ¡Grandes Carlos Sainz y Lucas Cruz! #Dakar2018 @CSainz_oficial @LucasCruz74", se pudo leer en el caso de los primeros. "¡¡Enhorabuena, #matador!! ¡Carlos Sainz y Lucas Cruz ganan el #Dakar2018! Fuerza, constancia, trabajo en equipo y mucha pasión. ¡Orgullosos de vosotros!", escribieron desde los cuerpos policiales.