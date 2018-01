Carlos Sainz, muy cerca de ganar el Dakar tras un accidente de Peterhansel

Un accidente de Stéphane Peterhansel (Peugeot) durante la penúltima etapa del Rally Dakar acerca a Carlos Sainz a la victoria final de la prueba, que terminará este sábado y en la que el piloto español saca, al inicio de esta jornada que todavía sigue en marcha, una hora, cinco minutos y 55 minutos sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), ahora virtualmente segundo en la general.

Peterhansel ha tenido este viernes problemas mecánicos y estuvo parado durante cerca casi una hora, según informaciones de la organización, por lo que se aleja del liderato de Sainz (al inicio de esta penúltima etapa estaba a 44 minutos y 41 segundos) y también peligra las posiciones de podio.

El francés, compañero de Sainz en Peugeot, sufrió un vuelco a la altura del kilómetro 78 de la especial del día, de 369 kilómetros cronometrados, divididos en un primer tramo de dunas y un segundo de pistas rápidas por donde se suele correr la cita argentina del campeonato mundial de rallys.

. @s_peterhansel also struggled in the same area... // también sufrió en la misma zona...#Dakar2018 #DakarArgentina pic.twitter.com/CnFsf6LqUq