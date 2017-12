Sergio Ramos: “En Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel como Puigdemont”

Sergio Ramos no quiso echar balones fuera. Al ser preguntado por su incidente con Suárez (ambos dan una vuelta en una disputa y el culé simula una patada que no es), reconoció: “En Barcelona dirán que tengo que ir a la cárcel como Puigdemont. Estoy muy tranquilo. Voy al choque, pero me quito de en medio e intento quitármelo de encima. En ningún momento le doy ni hago intención de darle”.

En cuanto a la derrota frente al Barcelona que deja al Real Madrid a 14 puntos virtuales del liderato (tiene un partido menos), Sergio Ramos tampoco eludió responsabilidades: “Todo el mundo sabe la repercusión que tiene un Clásico. Era la guinda del pastel para haber cuajado un grandísimo 2017 antes de desconectar y descansar en vacaciones. Habría sido muy importante. Te vas doblemente jodido”.

Aun sí, no dio la Liga por perdida: "Mientras matemáticamente exista la posibilidad, el equipo está obligado a luchar. El Real Madrid lucha siempre hasta el final. La Liga es ha puesto complicada, pero vamos a seguir poniéndolo difícil a los que están por delante", sentenció.

El Barcelona se impuso al Madrid (0-3) y acaba 2017 como campeón de invierno y la Liga muy encarrilada. Luis Suárez, Messi y Aleix Vidal marcaron en el Bernabéu y ampliaron la distancia con Real Madrid y Atlético de Madrid (nueve puntos).