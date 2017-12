Isco ataca a parte de la prensa: “Dejad de meter mierda"

Isco Alarcón ha sido uno de los protagonistas del Clásico entre Real Madrid y Barcelona. El jugador, que no estuvo ningún minuto sobre el terreno de juego, salió a calentar en la segunda mitad, pero se sentó cuando ya se iban a ejecutar los tres cambios. Lo hizo, según reconoció a través de las redes sociales, porque sabía que ya no podía salir al campo. No obstante, Javi Herráez, en la retransmisión de Carrusel Deportivo reconoció que el mediapunta quizá había tomado la decisión por sí solo.

Dejar de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros... no sabía yo que sé podían hacer 4 cambios https://t.co/CFnYgNZcbM — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 23 de diciembre de 2017

El futbolista, posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, negó la información: “Dejad de meter mierda que ya iban a salir mis otros dos compañeros… No sabía yo que se podían hacer cuatro cambios”, escribió junto a un tuit del diario AS que rezaba: “Isco se negó a seguir calentando cuando salió Nacho”.

Zidane decidió cambiar sus planes y colocar a Kovacic en la alineación del Clásico contra el Barcelona. El malagueño, sin embargo, se quedó en el banquillo y no disputó ni un minuto. El conjunto blanco perdió el encuentro ante los culés (0-3) y se marcha a 14 puntos del liderato, aunque con un partido menos tras ganar el Mundialito de Clubes.