Zidane: "La derrota duele y me van a dar hostias, pero el Madrid nunca se rinde"

Zinedine Zidane, con un semblante más serio de lo normal y sin regatear al golpe que este sábado se llevaron tras caer goleados ante el Barcelona, compareció ante los medios tras el Clásico en el Santiago Bernabéu:

¿Cómo está el vestuario y usted? "Estamos mal, pero no vamos a bajar los brazos. Lo que tenemos que hacer es descansar y vamos a volver más fuertes que antes. El Madrid nunca se rinde, pase lo que pase. Es un momento complicado ahora porque la derrota, los tres goles... puedo decir que no merecimos pero esto es el fútbol".

La titularidad de Kovacic: "No me arrepiento de lo que elegí. Estoy aquí para tomar decisiones. Si metes goles en la primera parte, cambia todo. Sé que mañana me van a dar hostias, pero no pasa nada. No voy a cambiar, es una decisión mía y la asumo. Estamos jodidos porque es una derrota que duele mucho".

¿Tan mal están para estar a 14 puntos? "No estamos mal, por eso duele más. El fútbol cambia rápidamente. Ellos estaban hundidos en agosto, ahora somos nosotros. Hay que aceptarlo. Cuando ganas partidos es muy bonito pero cuando pierdes es muy jodido. Es parte de nuestro trabajo".

El guión del partido: "Cuando quería hacer los cambios, viene el segundo gol y la expulsión de Carvajal y es totalmente diferente el partido. Empezamos bien el partido, tuvimos oportunidad de hacer gol y no lo hicimos. En la segunda parte empezamos bien pero tuvimos un error defensivo, nos marcan el gol y a partir de ahí cambia. Es una derrota que duele, es lo que toca hoy".

Isco: "Estoy tomando decisiones como entrenador. Decidí que Kovacic e Isco al principio en el banquillo. Tal y como ha ido el partido no he podido contar con Isco, por la expulsión. Con un jugador menos cambia totalmente el partido".

¿Hubo un problema físico?: "La segunda parte la comenzamos bien. El primer gol viene de un error nuestro. Después nos meten el segundo y expulsión y cambia el panorama. Jugando con 10 jugadores y 0-2 es muy complicado física y mentalmente".

¿Y ahora qué? "No pienso que esté sentenciada la Liga. Vamos a seguir con el trabajo. No ha sido un año malo".