Portugal se lanza a por el fichaje de José Mourinho: habrá reunión clave después de Navidad

Portugal quiere sí o sí el fichaje de José Mourinho. La federación lusa se encuentra acelerando los términos de la contratación del actual entrenador de la Roma para presentarle una oferta que no pueda rechazar. Después de unos años de ciertas dudas, el maestro de Setúbal ha vuelto a recuperar todo su crédito tras su buen papel en Italia.

La selección lusa afronta una etapa de cambios después de haber fracaso en el Mundial de Qatar 2022. Los de Fernando Santos arrancaron la fase de grupos deslumbrando y siendo uno de los mejores equipos de la competición. Tropezaron ante Corea del Sur con casi todo ya decidido, pero volvieron a ilusionar en octavos de final cuando le endosaron un set a Suiza en un cruce que se presentaba muy peligroso.

Sin embargo, llegó el duelo contra Marruecos y vino la debacle. El gol de En-Nesyri les mandó para casa mucho antes de lo esperado y la eliminación llegó en mitad de la grave crisis producida por la suplencia de Cristiano Ronaldo. La tranquilidad que reinaba en el combinado luso estalló por los aires y se desató una gran tormenta que derivó en el cese del técnico.

[El Mundial que acabó con más seleccionadores: la mitad de Qatar están en la cuerda floja o despedidos]

El ciclo de Fernando Santos terminaba con dos grandes éxitos, la Eurocopa ganada en 2016 que fue completada después con la primera UEFA Nations League. Sin embargo, el final ha sido duro y desde la Federación quieren dar un golpe encima de la mesa que vuelva a ilusionar a los aficionados y eso solo se consigue con un nombre potente.

Mourinho, visiblemente enfadado durante el partido.

Avances en el fichaje

El elegido es José Mourinho. Desde que se hizo oficial el cese de Fernando Santos no han sonado más nombre para el banquillo portugués como lo ha hecho el actual entrenador de la Roma. Los ofrecimientos no tardaron en llegar. Sin embargo, The Special One tiene que resolver ahora un conflicto importante: que su actual club acepte compartir a su guía.

[El primer mensaje de Cristiano Ronaldo tras su adiós al Mundial: "Ganarlo fue el sueño más grande"]

Mourinho es la referencia absoluta del proyecto de la Roma. El año pasado consiguió ganar la Conference y este curso pelea por la Europa League además de soñar con el objetivo de estar en la Champions. Sin embargo, Fernando Gomes, presidente de la federación, cree tener la capacidad suficiente de poder llevar a cabo este gran golpe.

Tal y como informa A Bola, Mourinho y Gomes se reunirá después de Navidad, justo el día 26 de diciembre, para tratar ese acercamiento y empezar a sentar las bases del posible fichaje. La Federación transmitirá sus intenciones y 'Mou' dará a conocer sus exigencias, pero también las de su club. La intención del técnico sería, como mínimo, poder compatibilizar sus dos cargos hasta el final de la temporada.

[Las malas decisiones de Cristiano desde que salió del Madrid: sin Mundial y un declive lejos de la élite]

La incógnita sería saber qué ocurrirá, en caso de materializarse el fichaje, a partir de junio de 2023, ya que Mourinho tiene contrato en la capital itálica por un curso más. Gomes también quiere poner otros asuntos sobre la mesa relacionados con el equipo nacional para conocer qué haría el técnico. Y el primero de ellos sería la continuidad o no de Cristiano Ronaldo, un asunto que será clave en las negociaciones.

Sigue los temas que te interesan