Portugal piensa en José Mourinho como sustituto de Fernando Santos tras el fracaso del Mundial

Portugal afronta una fase de revolución absoluta en su selección nacional después del fracaso protagonizado en el Mundial de Qatar. El equipo de Fernando Santos cayó derrotado frente a Marruecos en los cuartos de final cuando ya contaba con estar entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo.

El tanto de En-Nesyri justo antes del descanso condenó al conjunto luso que no pudo remontar en la segunda parte y que tan siquiera pudo ver puerta a pesar de las incontables ocasiones de las que dispusieron. La eliminación de Portugal ha sido especialmente sonada porque ha supuesto la última aparición de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

Las imágenes de la estrella lusa abandonando el Al Thumama Stadium entre lágrimas han dado la vuelta al mundo y han escenificado el sentir de muchos aficionados. La situación en el vestuario de Portugal tras la eliminación es realmente difícil y varios medios nacionales como A Bola afirman que la Federación está preparando la salida de Fernando Santos, quien llegó a la selección en el año 2014.

[Las malas decisiones de Cristiano desde que salió del Madrid: sin Mundial y un declive lejos de la élite]

Por ello, han empezado ya a surgir los primeros nombres para reemplazar al entrenador luso y que también fue seleccionador de Grecia, donde tuvo su primera experiencia a nivel de equipos nacionales. La Gazzetta dello Sport informa desde Italia que el nombre elegido sería el del mejor entrenador de la historia del país y que, sin embargo, nunca ha dirigido a la selección. Se trata de José Mourinho.

Mourinho, visiblemente enfadado durante el partido.

Nuevo reto para Mourinho

El actual entrenador de la Roma, según esta información, ya habría recibido la oferta por parte de altos cargos de la federación portuguesa para tomar las riendas del equipo. El objetivo sería iniciar un nuevo proyecto teniendo en cuenta que falta año y medio para la próxima Eurocopa y más de tres años para el próximo Mundial, el que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en el año 2026.

[El día para olvidar de Pepe: de decir adiós al Mundial contra Marruecos a romperse el brazo]

Este medio italiano asegura además que a pesar de la oferta, José Mourinho no tendría que renunciar a su cargo de actual entrenador de la Roma, sino que podría compatibilizar ambos cargos si él así lo desea. De lo que no hay duda es de que sería una auténtica paliza para el técnico, que no tendría respiro al tener que llevar de manera simultánea su nuevo proyecto en la capital itálica, donde ya ha ganado una Conference League, y su nuevo trabajo en una de las mejores selecciones de Europa y del Mundo.

A pesar de que esta compleja oferta de momento es solo un rumor, la negociación tendría que jugar con el visto bueno de la junta directiva de la Roma, quien tendría que decidir si le parece buena idea que su entrenador, quien tiene que guiar su retorno a la Champions, tenga la cabeza también en los líos de Portugal, los cuales no fueron pocos durante la pasada Copa del Mundo de Qatar.

Sin duda, de cara a los aficionados, la llegada de José Mourinho a la selección de Portugal sería un auténtico bombazo. Y para un entrenador que ha triunfado en España, Italia, Inglaterra y Portugal, hacerlo también a nivel de combinados nacionales sería un reto muy interesante y ambicioso.

Sigue los temas que te interesan