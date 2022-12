El Mundial que acabó con más seleccionadores: la mitad de Qatar están en la cuerda floja o despedidos

El Mundial de Qatar ha caído a plomo para muchas selecciones y los primeros damnificados son los entrenadores. El cambio en el banquillo de España de Luis Enrique por otro Luis, De la Fuente, da prueba de ello. En un torneo de tanta exigencia y en el que solo hay un ganador, las consecuencias en las eliminadas se hacen notar.

32 seleccionadores arrancaron la cita de Qatar y de esos ya hay casi una decena que ha perdido su trabajo. En cuestión de tres semanas, 9 entrenadores han abandonado el banquillo de los países para los que trabajaban. Algunos tras acabar su contrato y otros despedidos de forma fulminante.

Además de los que ya se conocen, hay un puñado más de seleccionadores cuyo futuro depende ahora mismo de las Federaciones. Y de los que por ahora siguen, la realidad es que a muchos ha hecho falta que sus superiores les ratifiquen en el cargo. Así queda el mapa de los banquillos de las selecciones del Mundial.

Grupo A

Del grupo que inauguró el Mundial puede quedar solo un seleccionador en pie. Ese es Aliou Cissé, leyenda incuestionable en Senegal que hizo historia como jugador y ahora como seleccionador alcanzando los octavos con la selección africana. Qatar, la anfitriona que quedó eliminada sin puntuar, se lo piensa con el español Félix Sánchez Bas que dejó su cargo a disposición de la Federación tras el fracaso.

Los otros dos países que quedan ya no tienen entrenador. Louis van Gaal, a sus 71 años, confirmó tras caer Países Bajos en cuartos contra Argentina que dejaba el cargo. Todo apunta a que Ronald Koeman retomará el cargo. Ecuador hizo un buen papel pese a no pasar de grupos, pero no llegó a un acuerdo con Gustavo Alfaro para su renovación y su salida ya fue anunciada.

Grupo B

Gareth Southgate se piensa si seguir o no con Inglaterra, pese a tener contrato hasta 2024. "Estoy en conflicto, los últimos 18 meses han sido muy difíciles", dijo tras caer contra Francia realizando un buen papel. Como alternativas, ya suenan leyendas del fútbol inglés como Lampard o Gerrard.

Por otro lado, Carlos Queiroz acabó su vínculo con Irán en mitad del clima tan duro que pesa sobre el país. Gregg Berhalter llevó a Estados Unidos a octavos y sigue, mientras que Gales ratificó a Rob Page aunque el papel de su selección no fue especialmente bueno durante la fase de grupos.

Scaloni, antes de una rueda de prensa. REUTERS

Grupo C

En el grupo C hay dos entrenadores a los que no se puede cuestionar. Lionel Scaloni por llevar a la Argentina de Messi hasta la final del próximo domingo y al francé Hervé Renard por rozar el milagro en la fase de grupos con una atrevida Arabia Saudí. Ellos seguirán, salvo sorpresa mayúscula en las próximas semanas.

Tata Martino ya tenía prevista su salida del banquillo de México antes del Mundial, pero la decepción de no pasar de grupos despejó cualquier duda que pudiera haber. Polonia sí se metió en octavos, pero el pobre papel del equipo ha provocado que la renovación de Czesław Michniewicz se haya aparcado y la Federación pase por un periodo de reflexión.

Grupo D

El único grupo del Mundial que se puede saldar sin ninguna despedida en los banquillos es el D. Didier Deschamps ha vuelto a llevar a Francia a la final y la FFF quiere que siga, por lo que solo un adiós sorpresa del técnico cambiaría todo y devolvería a Zidane al plano de gran candidato al puesto.

Jalel Kadri tiene total confianza de la Federación de Túnez para seguir y en Dinamarca se ha ratificado a Kasper Hjulmand, pero se busca explicación al decepcionante Mundial del equipo. La duda está en el banquillo de Australia, ya que Graham Arnold se despidió tras caer en octavos y pidió un tiempo. En las últimas horas ha tomado fuerza el rumor de que la Federación aussie le ofrecerá un nuevo contrato.

Grupo E

En el E, el triste protagonista es Luis Enrique. España cayó en octavos contra todo pronóstico y dos días después la RFEF anunció que no renovaría al técnico asturiano y que, además, Luis de la Fuente ascendía desde la Sub21 para tomar las riendas de la Absoluta. Es la única selección que tiene ya nuevo entrenador tras anunciar la salida del que tuvo en Qatar.

Se espera que Hansi Flick corriera la misma suerte en Alemania, pero se la ha dado un último voto de confianza tras una reunión en la que se discutió su futuro. Costa Rica también ratificó a Luis Fernando Suárez, mientras que Japón no podía tener dudas de seguir con Hajime Moriyasu tras ser una de las selecciones revelación del torneo.

Grupo F

El grupo F ha sido el único que ha colado dos equipos en las semifinales: Marruecos y Croacia. Ambas selecciones se repartirán el sábado el tercer y cuarto puesto y no se espera que tras el partido Walid Regragui o Zlatko Dalić se despidan. Son dos de los seleccionadores que más reforzados salen de Qatar.

Todo lo contrario a Roberto Martínez. El español tenía decidido que tras el Mundial pondría punto y final tras una etapa de seis años al frente de Bélgica, pero se despidió de la peor manera al no poder pasar de grupos. Los Diablos Rojos elegirán nuevo seleccionador con un extraño método. En cuanto a Canadá, pese a no sumar ningún punto, se piensa a largo plazo con John Herdman.

Tite dando una charla a sus jugadores en un entrenamiento Reuters

Grupo G

En el grupo G, el protagonista absoluto es Tite. No por sorprender su adiós, anunciado antes del Mundial, pero sí por lo que supone que la pentacampeona cambie de seleccionador. Brasil era la gran favorita al título y fracasó al caer en cuartos, por lo que la locura llevó a poner sobre la mesa nombres como Pep Guardiola o Ancelotti. Su sustituto, sin embargo, apunta a ser otro técnico brasileño.

En el resto del grupo no habrá movimientos, salvo sorpresa. La que peor lo podía tener era una Serbia que solo sacó un punto, pero hay plena confianza en Dragan Stojkovic. Lo mismo en Camerún, con Rigobert Song respaldado por Eto'o. Murat Yakin metió a Suiza en octavos y, aunque hubo dudas de su continuidad, su federación le ratificó.

Grupo H

El último grupo es el que peor parado puede salir del Mundial. Dos selecciones ya se han despedido de sus entrenadores y las otras dos pueden hacerlo pronto. Para empezar, Otto Addo confirmó que dejaba el banquillo de Ghana y volvía a su trabajo como asistente en el Borussia Dortmund. A su vez, Paulo Bento acabó su contrato con Corea del Sur y también pasó página.

Las que pasan por un periodo de debate son Portugal y Uruguay. La diferencia es que Fernando Santos tiene contrato hasta 2024 con el combinado luso y Diego Alonso lo acabó tras el Mundial con los celestes. El fracaso de Portugal, guerra incluida con Cristiano Ronaldo, lleva a pensar en la ruptura con José Mourinho o Paulo Fonseca como posibles sustitutos. El fracaso de la selección uruguaya, que no pasó de grupos, hace complicado pensar en la continuidad de Alonso y ya se ha hablado del 'Loco' Bielsa como reemplazo en el cargo.

