La brutal bronca de Deschamps y Mbappé al descanso: "¡Es una p*** final de un Mundial!"

Francia tiró por la borda su trabajo de todo el Mundial en la primera parte de la final contra Argentina. Se marchó 2-0 abajo al descanso y con la sensación de estar totalmente desconectada. Algo debía cambiar y los pesos pesados del equipo alzaron la voz en el vestuario, entre ellos Kylian Mbappé y Didier Deschamps.

La cadena TF1 reveló este martes la grabación del interior del vestuario francés durante el descanso. El seleccionador, el delantero, Raphael Varane, Antoine Griezmann y Steve Mandanda son los protagonistas de esta parte del documental Thank you the Blues que homenajea el Mundial realizado por su selección.

La tensión era palpable. El más cabreado era Deschamps, quien tras el partido apareció en sala de prensa con un vendaje en el dedo y explicó que se había hecho daño al descanso. En el documental se ve el preciso momento en el que da un fuerte golpe en una mesa, siendo la razón de sus molestias.

[Los motivos del adiós de Benzema: boicot de la FFF y Deschamps y 'puñalada' de Lloris y Griezmann]

"Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No sois compactos. Tenéis que estar más cerca uno del otro. ¡No estáis allí! No estáis en ninguna segunda pelota. ¡No estáis jugando una final del Mundial!", exclama el seleccionador a sus jugadores antes de golpear la mesa.

Deschamps baja a partir de entonces el tono, pero no su enfado: "Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!".

Didier Deschamps à la mi-temps de Argentine-France :



« Vous savez la différence entre nous et eux ? C’est qu’eux jouent une put*** de finale alors que nous on ne la joue pas ! » pic.twitter.com/Nj1KiMo2En — 92%🧃 (@Neymarinho92i) December 19, 2022

Mbappé, como auténtico líder entre los jugadores, siguió la misma línea que Deschamps: "¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el partido de nuestras vidas! No podemos hacerlo peor de lo que hicimos", gritó a sus compañeros.

Por último, Mbappé -autor de dos goles en la segunda parte y otro en la prórroga- quiso motivar a sus compañeros con otro mensaje: "Volvamos al campo y pongamos un poco de intensidad, nos metemos en los duelos y hacemos otra cosa muchachos. ¡Es una final de la Copa del Mundo! Estamos perdiendo por dos goles. ¡Podemos remontar! Chicos, esto es algo que solo sucede cada cuatro años", finalizó.

Kylian Mbappé en modo líder en el descanso de la final vs. Argentina:



“Es el partido de nuestras vidas. Esto es solo cada 4 años. No lo podemos hacer peor que en este primer tiempo. Volvemos a la cancha y podemos remontar”.



Y vaya que lo intentó. Mentalidad de ganador. pic.twitter.com/XFWdBaOL41 — Ricardo Torrents (@RicardoTorrents) December 20, 2022

El resto de videos son parecidos, con Griezmann o Varane alentando al grupo. Sorprende la autoridad de Mandanda, portero suplente, pero el más veterano de todos a sus 37 años: "Ya está hecho, perdemos 2-0 (...) Esto de remontar ya lo hemos hecho, es posible. Pero hay que salir al campo con otro estado de ánimo, muchachos. ¡No es posible hacerlo estando como estamos!", exclamó a sus compañeros.

La reacción de Francia no fue inmediata. Al equipo de Deschamps le costó, pero poco a poco se fue volcando en ataque y encontró el premio. Fue en el minuto 80 y en el 81, cuando Mbappé se cargó al equipo en los hombros y marcó dos goles para empatar el partido in extremis. La prórroga y los penaltis fueron otra batalla.

Sigue los temas que te interesan