Luis Enrique, con Ibai en Twitch: "Ahora he podido conectar con la gente, ya no caigo tan mal"

El ya exseleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, compareció en la red social Twitch charlando con Ibai Llanos en lo que son sus primeras declaraciones desde que la Real Federación Española de Fútbol decidiera no renovarle. Tras su prematura eliminación en el Mundial de Qatar 2022, hizo balance de la competición y también sus cuatro años al frente de la Selección.

Luis Enrique afirmó que sus últimos días han sido muy intensos, pero que está "preparado para lo que venga". "Acabé la etapa en la Selección y ahora es momento para descansar, se abren infinidad de posibilidades", comentó sobre su futuro en el mundo del fútbol.

Sobre su polémica iniciativa de realizar directos en Twitch, algo que en la RFEF no sentó especialmente bien y que además desvió los focos en pleno Mundial, se confesó: "No tenía expectativas, era un experimento para ver si podía ser interesante y contar la historia de la Selección desde otro punto de vista. El objetivo no era el de suprimir a los medios de comunicación, no había un objetivo negativo. Era una reacción real y no contaminada por la prensa".

El Mundial

El exseleccionador insistió en hacer una valoración positiva de la actuación de España en el Mundial pese a caer en los octavos de final contra Marruecos: "En 90 o 120 minutos se puede ir todo al garete. Es evidente que no hicimos un buen partido contra Marruecos, pero hago una lectura positiva del Mundial", alegó en la charla.

Además, también fue un poco más allá para hacer balance de su estancia amplia en el combinado nacional: "Llevamos cuatro años, con un trabajo hecho que no valoro si es mejor o peor, pero ahora que llega un momento de hacer las cuentas estoy muy tranquilo y satisfecho de lo logrado. Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la Selección". De forma breve, también entonó la autocrítica: "Podía haber ayudado más a los jugadores, soy consciente. He intentado llevar a los mejores jugadores y a los que consideraba que mejor plasmaban mi idea".

Luis Enrique se mostró en varias ocasiones beligerante contra la Prensa, de quien apuntó que contaminaba los mensajes. También se defendió de las críticas por la convocatoria: "No hay nadie de la Prensa que le haya dedicado ni el 10% del tiempo que le hemos dedicado mi staff y yo". Además, siguió con su lucha: "Si te preguntan diez veces en una rueda de prensa, solo sale la vez que contestas mal. Antes, la imagen que se transmitía de mí era la de las ruedas de prensa, pero ahora he podido conectar con la gente y no caigo tan mal", alegó.

La RFEF no le renueva

Ibai Llanos le preguntó a Luis Enrique por cómo se había producido su reciente marcha de la Selección: "Había firmado un contrato de cuatro años. Después del Europeo, la Federación me dijo que me querían renovar y les dije que después del Mundial hablábamos. Simplemente me comunican que no va a haber ninguna oferta y se acaba el contrato".

Además, el exseleccionador valoró su trabajo: "Estoy super satisfecho con lo que heos hecho y orgulloso de haber pertenecido a la Selección. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado. Es la primera vez que no renuevan mi contrato", prosiguió.

Por otra parte, valoró al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, para quien tuvo muy buenas palabras: "Le mando un gran abrazo a Luis, es un tío que se merece todo lo bien que le pase, uy majo y muy preparado. Es un fenómeno", comentó sobre su sucesor en el cargo.

