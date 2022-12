La presentación de Luis de la Fuente, en diez frases: "Quiero recuperar el sentimiento de 2010"

Luis de la Fuente ha iniciado su andadura en la selección española de fútbol este lunes con su primera rueda de prensa. El técnico que sustituye en el cargo a Luis Enrique ha dado las primeras pinceladas de su nueva etapa en el combinado nacional en un acto que ha presidido Luis Rubiales, presidente de la RFEF.

Junto a él también ha estado Albert Luque, director de la Selección. En la conferencia de prensa, de la Fuente ha querido agradecer en primera instancia esta nueva oportunidad con la absoluta tras llevar más de diez años vinculados a las categorías inferiores.

"Agradecer muy sinceramente a la RFEF por toda la confianza para realizar mi trabajo. Quiero tener un reconocimiento al valor que ha realizado Luis Enrique y su trato tan cercano conmigo", recalcó en primera instancia Luis de la Fuente antes de empezar a recibir las preguntas de los periodistas.

[De la Fuente: "Si hay alguien que conoce el presente y el futuro del fútbol español es este que está aquí sentado]

Su relación con Luis Enrique

Por otro lado, también se ha referido al anterior seleccionador, Luis Enrique, con el que ha mostrado su buena sintonía pese a sustituirle en el cargo. Aseguró que el asturiano y él han compartido mensajes tras su nombramiento y que le ha mandado todo el apoyo para su nueva aventura.

"Luis Enrique y yo hemos intercambiado mensajes, cuando terminó el Mundial y él me respondió felicitándome por mi nombramiento, tenemos una excelente relación", resaltó el nuevo seleccionador poniendo fin a las especulaciones sobre los problemas con el adiós del asturiano.

Nadie tiene las puertas cerradas, al contrario, todos los jugadores son susceptibles de ser seleccionados

También quiso hacer especial hincapié en las preguntas sobre aquellos jugadores que no tuvieron la oportunidad de ir al Mundial de Qatar. Luis de la Fuente ha querido abrirle las puertas a todos aquellos que alcancen el nivel óptimo para estar en la Selección en las próximas convocatorias.

"Nadie tiene las puertas cerradas, al contrario, todos los jugadores son susceptibles de ser seleccionados", respondió al ser preguntado por las ausencias de futbolistas como Sergio Ramos, Iago Aspas o Sergio Canales, que no acudieron a la Copa del Mundo pese a las dudas generadas entre el gran público.

Proyecto continuista

El nuevo proyecto que implantará en la Selección acogió también varias de las preguntas de los periodistas. De la Fuente se mostró con una línea continuista para las próximas paradas de España en la Nations League, ya que se enfrentará a Noruega y Escocia en los próximos meses.

"Lo que es innegociable es el proyecto, yo trato de introducir pequeños matices para mejorar el gran trabajo que se hace en el fútbol español. No me cierro a nada y estoy dispuesto a ir cambiando, porque el futbol está en evolución constante", agregó sus próximos planteamientos.

❝Con toda la humildad y modestia. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español es este hombre que está sentado delante de vosotros❞



— Luis de la Fuente pic.twitter.com/p7xIeQPAV3 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 12, 2022

Luis de la Fuente se encargó de explicar que es uno de los hombres más preparados para aceptar el cargo, ya que lleva trabajando una década en las categorías inferiores de la Selección. Por ello, su conocimiento es muy vasto y el nuevo seleccionador quiso presumir de ello en su puesta en escena.

"Con toda la humildad y modestia. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español es este hombre que está sentado delante de vosotros", apuntó sobre sus amplios conocimientos de las categorías inferiores y su idea acerca de los jugadores que pueden llegar al combinado en los próximos años.

Recuperar el espíritu

Luis de la Fuente se mostró enormemente partidario de recuperar la esencia de la Selección de cara a un futuro. Para ello puso como ejemplo a la de 2010, que levantó el título en Sudáfrica. Un espejo que utilizará para dotar de un estilo continuista en su etapa con el equipo.

"Todos tenemos nuestra personalidad y yo quiero entablar una relación con vosotros [los periodistas] y la gente cercana. No quiero millones de seleccionadores, quiero millones de jugadores. Quiero recuperar el sentimiento de 2010", explicó sobre su idea de continuar con un estilo similar al realizado por Luis Enrique.

Todo en el fútbol es entrenable, hasta la forma de salir al campo para intimidar

Luis de la Fuente también se quiso mostrar partidario de trabajar todos los aspectos futbolísticos, algo que para él es completamente innegociable. Como ejemplo puso los penaltis, ya que fueron uno de los elementos que más señalados quedaron tras la eliminación de España en el Mundial.

"Todo en el fútbol es entrenable, hasta la forma de salir al campo para intimidar al rival. Una parte importante en el juego, como los son los córneres. No todos valen para tirar los penaltis. A mí me gusta elegir quién los tira y lo seguiremos haciendo así. Hay que verse en la situación de tirarlo", aclaró.

Luis Rubiales y Luis de la Fuente EFE

Puerta abierta a Ramos

La polémica sobre la ausencia de Sergio Ramos en el Mundial quiso cerrarla rápidamente. El nuevo entrenador de la Selección le abrió nuevamente la puerta a regresar al combinado nacional.

"Todos los futbolistas tiene las puertas abiertas, si Sergio Ramos está bien, vendrá. Sí, pero todo depende del momento en el que nos toque hacer la lista", recalcó sobre el futbolista del PSG.

Relación con los jugadores

También quiso matizar su relación con los jugadores ya presentes en la Selección, ya que ha estado con muchos de ellos en las categorías inferiores. Su relación con ellos y su conocimiento estarán a la orden del día, ya que sabe cómo es su manera de trabajar.

"Cada etapa de formación he convivido con las 26 estrellas de la sub19, de la sub21 que eran los mejores del mundo. No va haber ningún inconveniente, tienen la suerte de que he sido exfutbolista y por lo tanto sé lo que es estar en su posición, el tiempo nos quitará o dará la razón para plasmar lo que queremos plasmar en el terreno de juego", agregó.

❝Pretendemos ser mejor que el rival, ser fieles a nuestra idea. Me gusta ser dominador del juego, correr a los espacios y tener un equipo completo con diferentes registros❞



— Luis de la Fuente#VamosEspaña pic.twitter.com/pAoGG7fyDC — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 12, 2022

"Pretendemos ser mejor que el rival, ser fieles a nuestra idea. Me gusta ser dominador del juego, correr a los espacios y tener un equipo completo con diferentes registros", explicó el nuevo técnico sobre sus registros a la hora de afrontar su nueva etapa como seleccionador español.

Además, declaró que la liga española es de las má potentes, ya que tiene un altísimo nivel competitivo. "Yo creo que La Liga es el más importante del mundo, todos los futbolistas buenos enriquece y aumenta el nivel competitivo. El talento del fútbol joven español no lo hay en ninguna parte", resaltó de la Fuente.

