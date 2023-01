José Mourinho y su 'no' a Portugal: "El presidente de la Federación me dijo que era la única opción"

José Mourinho era la primera y la única opción para el banquillo de la selección de Portugal. El cese de Fernando Santos tras el Mundial de Qatar abrió una ventana de posibilidades para el combinado luso de cara a abrir una nueva etapa. Sin embargo, desde la Federación tenían claro que solo había un candidato para el puesto.

Ese era el portugués que actualmente entrena a la Roma, tal y como le hizo saber el presidente de la Federación Fernando Gomes, algo que ahora ha confirmado el técnico. De esta manera, 'The Special One' asegura lo que era un secreto a voces: Roberto Martínez solo ha sido un segundo plato.

Nada más terminar la Copa del Mundo para Portugal surgió el nombre de José Mourinho como el principal candidato a ocupar el puesto. Desde la Federación estaban decididos a conseguir un reto del que siempre se había hablado, pero que nunca se había llegado a confirmar. El hecho de que uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia del fútbol fuera portugués obligaba a intentar su fichaje y que al menos por una vez en su carrera pudiera ser seleccionador.

Así pues, pusieron toda su maquinaria a funcionar y se produjeron varias reuniones claves en las fechas navideñas para intentar llevar a cabo este golpe de efecto. Según las informaciones que transcurrieron en su momento, Portugal le ofrecía a Mourinho ser el seleccionador a tiempo parcial, es decir, compartiendo su actual cargo como técnico de la Roma. Al menos hasta final de la temporada.

La revelación de Mourinho

En ese momento ya le convencerían para que dejara su aventura en Italia y se centrara en que la selección lusa pudiera ganar la Eurocopa del año 2024. Finalmente, Mourinho declinó la oferta y ahora ha venido a confirmar que mientras él estuvo en la quiniela, no tuvo que competir con ningún otro nombre. Un hecho que ha querido agradecer a Fernando Gomes.

"Quiero dar las gracias al presidente de la federación portuguesa: me dijo que yo no era la primera opción, sino la única, y que haría todo lo posible por traerme a casa y eso me llenó de orgullo, pero me negué porque soy feliz aquí, en Roma". De momento, no le está yendo mal al de Setúbal en Italia.

La pasada temporada consiguió ganar el título de la Conference League y este año está peleando por otra doble conquista: meter al equipo en puesto europeos y luchar por el título de la Copa de Italia. El proyecto de la Roma va encaminado a llegar a la Europa League y, posteriormente, a la Champions. Por eso, Mourinho decidió dar su 'no' a Portugal y centrarse de lleno en esta batalla.

Por su parte, a Portugal no le quedó más remedio que mover ficha y encontrar un nuevo candidato para su banquillo. Finalmente, el elegido ha sido Roberto Martínez. El técnico español quiere hacer borrón y cuenta nueva tras su fracaso con Bélgica y prepara ya su nueva aventura.

