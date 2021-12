Aleksander Ceferin, sobre el sorteo de Champions: "No fue un error humano, fue un error de la UEFA"

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha celebrado una de sus multitudinarias reuniones para pasar revista a los últimos que han ocupado la actualidad del fútbol europeo. Las grandes protagonistas de la reunión han sido las irregularidades que se produjeron en el sorteo de los octavos de Champions y que fueron denunciadas por al Atlético de Madrid.

Tras el desastre, fue necesaria la repetición del proceso por el cual se cerraron los cruces de la siguiente ronda de la máxima competición continental. Ante este escándalo, la UEFA tuvo que pedir disculpas después del bochorno protagonizado y que además dejó como gran perjudicado al Real Madrid, que pasó de medirse al Benfica a tener que vérselas en la siguiente ronda contra el PSG. Un duelo de altura.

Ahora, en dicho Comité Ejecutivo, Aleksander Ceferin ha querido pedir disculpas por el espectáculo tan lamentable que han protagonizado aunque ha matizado que se debió a un problema informático y no un error humano, por lo que descarga de responsabilidades a los presentes en dicho sorteo que dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos. No se recordaba nada similar en un evento tan importante.

"Nos llegó la información de que algo fue mal con el software. Tuve una reunión con ellos de manera telefónica con los proveedores del software y propusieron volver a hacer el sorteo y que no se sabía cuándo se había producido el error. Decidimos ser transparentes y decirlo para aprender de cara al futuro. Es muy pronto para saber las posibles consecuencias. No podemos ser tan dependientes de la tecnología. No fue un error humano, fue un error de la UEFA, pedimos disculpas a todos".

Actualidad de la UEFA

Además, Ceferin también ha querido mostrar su gratitud y felicidad por el regreso del funcionamiento normal del fútbol en Europa después del azote de la pandemia: "Ha sido un año difícil, con muchos desafíos, con la pandemia ya llevamos casi dos años. Estoy muy orgulloso del fútbol europeo, fans, medios de comunicación, de toda la sociedad del fútbol".

Por último, abordó dos temas muy importantes y de gran actualidad. El primero fue el nuevo control financiero al que se va a someter a todos los equipos. "Estamos discutiendo con las Ligas, con los dueños de los derechos. He hablado con la liga española, la inglesa y la alemana".

"Seguiremos hablando porque hay que cambiarlo. Andrea Taverso informará pronto sobre ello. Todas las partes están muy interesadas y unidas en el cambio. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y soy optimista respecto a los acuerdos a los que llegaremos porque es algo importante para todos".

Y en segundo lugar, trataron el tema del nuevo calendario que se pretende crear para el fútbol mundial y que enfrenta, entre otros grandes organismos, a la UEFA con la FIFA, una contienda en la que deberían salir perdiendo. Sin embargo, está abierto el plazo de conversaciones y negociaciones: "Estamos hablando con la FIFA. Es algo estratégico. Tenemos que discutir, compartir y decidir. Iba a haber una votación, pero no se ha producido".

