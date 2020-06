Jadon Sancho reacciona en Twitter a la sanción de la DFL por su corte de pelo

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) impuso multas de monto no especificado a los jugadores del Borussia Dortmund, Jadon Sancho y Manuel Akanji, porque un peluquero les visitó y les cortó el pelo sin que ninguno de los implicados usase mascarilla protectora.

Además de la falta de mascarilla protectora, al menos en las fotos que aparecen en redes sociales, Sancho y Akanji contravinieron una norma del plan de higiene de la DFL según la cual los jugadores no deben recibir visitas en casa. La DFL dejó claro que la sanción es directamente contra los jugadores y no contra el club, que no ha cometido ningún fallo organizativo.

Otros jugadores, entre ellos el portugués Raphael Guerreiro, estuvieron también en la sesión de corte de pelo, pero sólo en los casos de Akanji y Sancho se ve con claridad que no utilizaron mascarilla.

Raphael Guerreiro no fue multado y pasó por las manos del mismo peluquero

"Está claro que los jugadores profesionales también tienen que cortarse el pelo, pero eso debe ocurrir siguiendo las normas de higiene. El club les había dado las facilidades para hacerlo", dice un comunicado de la DFL. Los jugadores utilizaron los servicios de un peluquero estrella de Düsseldorf, Winnie Nana Karkari, a quien se conoce como 'Fresh Prince'.

"Sólo me quité la mascarilla para la foto, seguí todas las medidas de higiene de manera minuciosa. Desinfecté cada máquina antes que cada cliente y usé guantes. Soy muy, muy quisquilloso, independientemente del coronavirus", relató en el diario BILD el peluquero.

El 'me gusta' de Jadon Sancho en el que relata lo que opina sobre la sanción

Jadon Sancho se ha pronunciado con respecto a esta sanción con un tuit que, en primer lugar, retuiteó, pero que finalmente dejó en 'me gusta' en una publicación de un seguidor. "Siento que esta es la multa que QUERÍAN ponerle por su declaración del Black Lives Matter, pero sabían que se vería mal. Ahora está siendo multado por un corte de pelo que viola el protocolo, pero que muchos otros jugadores sin duda también han hecho", exponía el tuit en cuestión.

[Más información: Raiola apuesta todo a Haaland: la última bala para llegar al Real Madrid]