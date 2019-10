Pochettino: "El fútbol nace en el corazón y sin ello no podemos explicar las emociones"

El Tottenham de Pochettino no pasa por un buen momento. Tras llegar a la final de la Champions League la pasada temporada, la cual acabó perdiendo ante el Liverpool, el inicio de esta campaña deja mucho que desear. El entrenador argentino está pasando por uno de sus peores momentos y más tras caer ante el Bayern por 2-7 y ante el Brighton por 3-0 en los dos últimos partidos del equipo inglés.

Este martes, Pochettino ofreció una máster class en la inauguración de la Aspire Global Summit, en Doha (Qatar), en la que habló sobre la situación de su equipo y en cómo se gestiona emocionalmente el fútbol.

"El fútbol es un contexto de la emoción. Representa pasiones, emociones, pero ahora además se ha convertido en un gran amor, un amor hasta la locura. El fútbol es necesario para realizar nuestros objetivos. Sin fútbol, no podemos explicar las emociones. El fútbol nace en el corazón. Nuestra responsabilidad es ser guardianes de esto, hacer que no se olvide. Hay que ayudar a los jugadores a motivarse. Pero, ¿cómo puedes motivarte después de la Champions? Yo les digo: '¿Somos profesionales o no?'", comentó el entrenador argentino.

Tras dos derrotas seguidas, la figura del entrenador es esencial para poder levantar al grupo: "Nosotros en el Tottenham trabajamos en equipo. Después de dos grandes derrotas como las que hemos sufrido, tenemos que pensar en el futuro. Hay que recuperar el nivel emocional. Cuando estás en el top, sientes que debes responder a la dignidad".

"El equipo ha perdido la confianza después de dos goleadas en contra. Tenemos que trabajar para ganarnos de nuevo esa confianza. Hablamos con los jugadores. Les decimos que hemos perdido por errores, pero hay que intentar olvidarse de ellos. La mejor manera de ayudar al jugador no es decirle que es una mierda lo que ha hecho. No te puedes esconder. Hay que repartir la responsabilidad", finalizó.

