Maradona niega haber fichado como entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata

Diego Maradona negó este miércoles que haya fichado como nuevo entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata y dijo que "todavía" no se reunió con ningún directivo del club bonaerense.

"Muchachos, me parece que jugar con la ilusión de los hinchas no está bien. Yo todavía no me reuní con nadie. Les mando un abrazo", publicó Maradona en Instagram.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 compartió ese mensaje junto a una publicación de un medio que aseguraba que 'Pelusa' ya había firmado su contrato.

Minutos más tarde, su abogado y agente Matías Morla subió un vídeo a las redes sociales en el que Maradona da más detalles.

"Queremos aclarar que estoy operado (de la rodilla) hace muy poco. La gente de Gimnasia... ya tuve contacto con ellos... ahora yo no hablé con nadie, con nadie. Pero que me hayan puesto otra vez... por mis logros lejanos o porque por ahí son maradonianos es una cosa muy linda, muy tierna, que me llega al corazón", dijo.

Diego Armando Maradona 🔟🇦🇷

🗣️ "Ahora no hablé con nadie (de Gimnasia)"

🗣️ "Que me tengan en cuenta es muy lindo, me llega al corazón"

🗣️ "Dicen que no me puedo mover... ¡Dicen!"

🗣️ "¿Estoy para dirigir o no?"

🗣️ "A toda la gente del Lobo, acá (en el corazón)"

📹 @MatiasMorlaAb pic.twitter.com/v7TYQFyQgB — Diario Olé (@DiarioOle) September 4, 2019

"Dicen que no me puedo mover, mirá, mirá. ¿Estoy para dirigir o no?", añadió Maradona, que dio unos pasos ante la cámara para mostrar que puede caminar con normalidad tras la operación a la que se sometió el 24 de julio.

El vídeo concluye con Maradona golpeándose el pecho con un puño, a la altura del corazón, y enviándole un mensaje a los hinchas del Gimnasia. "A toda la gente del Lobo la llevo acá", afirmó.

Darío Ortiz renunció como entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo pasado por malos resultados. Desde entonces, los medios locales aseguran que los directivos analizan ofrecerle el cargo de Maradona.

El equipo es último en la Superliga Argentina con un solo punto en cinco partidos y se encuentra en zona de descenso a la Segunda División.

[Más información: Owen ataca a Capello:"Fue basura, causó un daño estratosférico a mi carrera"]