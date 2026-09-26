Los futbolistas del Manchester City celebrando el título de la Premier League 2017/18. Manchester City

El Manchester City se expone a una sanción histórica: los 3 títulos de Premier que podrían quitarle y las dudas a resolver

El Manchester City afronta la posibilidad de una sanción sin precedentes en la Premier League después de que una comisión independiente lo haya considerado responsable de 114 de los 115 cargos examinados.

El castigo no está decidido y el fallo todavía no se ha hecho público. Entre las consecuencias que se barajan figuran una multa, una deducción de puntos y hasta la expulsión de la competición.

También se ha abierto el debate sobre tres ligas conquistadas durante el período investigado: las de 2011/12, 2013/14 y 2017/18. Sea cual sea la sanción, el club puede recurrir.

La cautela es importante. La Premier League no ha confirmado el contenido de la decisión y declinó hacer comentarios por tratarse de un procedimiento confidencial. El City, que ha negado las irregularidades desde el inicio, tampoco dio el caso por cerrado.

"El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos importantes aún por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad", señaló en un comunicado difundido tras las informaciones del viernes. El club mantiene, además, que confía en su defensa.

Tres ligas bajo examen

La investigación se centra principalmente en presuntas infracciones financieras cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. En esos años, el City ganó la Premier de 2011/12, arrebatada al Manchester United por diferencia de goles; la de 2013/14, en la que el Liverpool terminó segundo a dos puntos; y la de 2017/18, conquistada con 100 puntos, 19 más que el United.

Son los tres campeonatos que entrarían en la discusión si se planteara una sanción retroactiva sobre los títulos de liga.

La noticia provocó una reacción inmediata de David de Gea. El exportero del Manchester United, subcampeón por detrás del City en 2011/12 y 2017/18, escribió en X: "Entonces… hablemos. ¿Cuántas Premier League he ganado, entonces?". El español tiene reconocida una liga, la de 2012/13.

El Manchester City se enfrenta a un posible castigo por cometer 114 irregularidades. Manchester City MANCHESTER CITY

Su pregunta apunta a las dos temporadas en las que su equipo acabó segundo, pero retirar un título no implica adjudicárselo automáticamente al subcampeón. Esa sería otra decisión, todavía hipotética.

Tampoco hay motivos para extender sin más ese escenario a la FA Cup o la Copa de la Liga. El procedimiento lo instruye la Premier y las otras competiciones tienen sus propios organizadores.

Incluso dentro de la liga inglesa, la prioridad inmediata no parece ser rehacer el palmarés, sino conocer qué sanción considera proporcionada la comisión y cómo quedaría tras una apelación.

Qué se juzga y qué falta

Los cargos no describen una única operación. La Premier acusó al City de no presentar información financiera precisa, especialmente sobre ingresos -incluidos los patrocinios- y costes de funcionamiento.

El expediente también comprende datos sobre remuneraciones de entrenadores y futbolistas, posibles incumplimientos de normas de rentabilidad y sostenibilidad, y falta de cooperación con la investigación.

Conocer el fallo escrito será decisivo para saber qué hechos concretos ha dado por probados el tribunal y cuál de los 115 cargos no prosperó.

La audiencia ante la comisión comenzó en septiembre de 2024 y terminó en diciembre de ese año. Casi dos años después, aún no se ha comunicado públicamente una fecha para la sanción.

La comisión puede imponer medidas económicas o deportivas, incluida una deducción de puntos, y se contempla incluso la expulsión de la Premier.

Si el City recurre, el proceso se prolongará; además, este recurso no se tramitaría ante el TAS, a diferencia del litigio que el club mantuvo con la UEFA en 2020.

Otra duda afecta al momento en que se aplicaría una eventual resta de puntos. No hay una cifra anunciada, ni una decisión sobre si tendría efectos inmediatos o quedaría pendiente de la apelación. Por eso todavía es imposible calcular su impacto sobre la clasificación o presentar el descenso como un hecho.

Los precedentes de Everton y Nottingham Forest, sancionados por incumplimientos de las reglas de rentabilidad, sirven para mostrar que las deducciones existen, pero sus expedientes eran distintos y mucho menos amplios.

Pep Guardiola aterrizó en el banquillo del Manchester City en julio de 2016. Reuters

El alcance del caso puede ir más allá del City. Según la BBC, otros clubes ya han pedido asesoramiento jurídico para estudiar posibles reclamaciones económicas. Por ahora, eso no significa que se haya reconocido perjuicio alguno ni que existan indemnizaciones acordadas.

La respuesta a esas pretensiones dependerá, en buena medida, de una resolución que todavía debe conocerse en detalle.

Entre el impacto del titular -114 cargos- y sus efectos reales queda, por tanto, una fase determinante: publicar los fundamentos de la decisión, fijar una sanción y resolver los recursos. Solo entonces podrá saberse si el castigo afecta únicamente al futuro deportivo del City o también a una parte de su pasado.