Mbappé siembra el pánico en el Real Madrid y en Francia: sufre una lesión tendinosa en la rodilla izquierda

Kylian Mbappé tuvo que abandonar el Turquía-Francia por unas molestias en la rodilla izquierda, apenas unos minutos después de marcar el primer gol de la era Zidane en el banquillo del combinado galo.

Después de recibir atención médica y tratar de continuar sobre el césped, el francés terminó pidiendo el cambio tras quedar tendido sobre el terreno de juego. Se marchó cuando aún no se había llegado a la hora de juego -en el 58'- y salió del campo visiblemente afectado y con evidentes dificultades para caminar.

Al acabar el encuentro y después de hablar Zidane sobre la lesión del jugador del Madrid, la federación francesa de fútbol anunció que "Kylian Mbappé se lesionó la rodilla al marcar el gol de la victoria y sufre una lesión tendinosa; volverá a Madrid para recibir tratamiento".

UN GOL QUE LE CUESTA CARO A FRANCIA 🤕🇫🇷



Mbappé marca y abandona el campo por lesión 😳#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/ZhxXI2rmHx — DAZN España (@DAZN_ES) September 25, 2026

En principio, el club le hará pruebas este sábado para saber el verdadero alcance de la lesión. La lesión ha generado una notable preocupación en el Real Madrid, especialmente porque la zona afectada es la misma rodilla en la que Mbappé ya tuvo problemas durante la pasada temporada.

El percance del delantero se suma, además, a la lesión sufrida en las últimas horas por otro internacional francés del conjunto blanco, Konaté.

El central regresó este jueves por la mañana a Madrid después de sufrir un esguince leve en la rodilla, convirtiéndose así en el primer jugador madridista convocado por Francia que se ve obligado a abandonar la concentración por problemas físicos. En la noche de este viernes le tocó a Mbappé.

La acción tuvo lugar antes de llegar a la hora de partido. Justo, de hecho, en el momento de conectar el remate con el que abrió el marcador y, por ende, estrenó la era Zinedine Zidane a los mandos de la selección francesa. Recibió en el 'piquito' izquierdo del área, cargó la pierna... y, en el momento de ir a celebrar, notó que algo no estaba bien.

La dolencia, concretamente, se produjo en la pierna izquierda. Es decir, la del apoyo en el momento de golpear el balón. De hecho, justo en el momento que conecta con el esférico, Mbappé pega un pequeño salto, a modo de acto reflejo, y, en el momento que echa a correr para celebrar, se detuvo de inmediato.

Francia ganó con ese solitario gol de Kylian a Turquía en un debut de Zidane que regresaba a los banquillos un lustro después de su última experiencia como técnico blanco.