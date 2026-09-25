Luis de la Fuente atiende a los medios en la previa del partido ante Inglaterra. Reuters

Luis de la Fuente eleva el listón de España: " El hambre tiene que ser constante y este equipo lo tiene. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale"

La Selección afronta su estreno en la Nations League con el inicio de un nuevo ciclo tras conquistar el pasado verano su segundo Mundial, en 2024 la Eurocopa y en 2023 el trofeo que ahora va a intentar reconquistar.

Lo hará con un desafío de máxima exigencia: un debut ante Inglaterra en Wembley, donde el conjunto británico buscará resarcirse de la derrota sufrida ante la Roja en la final de la Eurocopa. No se fía Luis de la Fuente de 'The Three Lions', a quien calificó como "una potencia", pero la confianza del riojano en sus jugadores es ciega.

Es el mensaje que se encargó de repetir en la rueda de prensa previa al partido. Con la tranquilidad que le produce liderar a esta generación de futbolistas, aunque sabedor de que en cualquier momento se puede cortar la racha de partidos invictos, el seleccionador español atendió a los medios.

El mítico estadio del fútbol inglés será el escenario en el que los jugadores españoles lucirán por primera vez la segunda estrella sobre su camiseta: "Seguro que el ambiente estará a la altura de un España-Inglaterra. No se puede pedir más".

Homenaje

"Sacaremos a los que creamos que son los adecuados para este partido. Intentaremos acertar con la alineación. Hay jugadores que están mejor o peor que hace dos meses"

Relajación

"No habrá relajación. Conozco a estos futbolistas y sé que quieren seguir ganando y quieren seguir haciendo historia. El hambre tiene que ser constante y este equipo lo tiene. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale. Este equipo tiene un margen de mejora muy grande".

El calendario

"Nadie nos consultó nada. Jugamos cuatro partidos en 10 días y me parece una exigencia muy alta. Hay que hacerlo, pero no es lo más adecuado".

🎙️ "Inglaterra es una grandísima selección, tercera en el ránking FIFA".



➡️ "Nosotros intentaremos estar a la altura de nuestra posición. Estamos en un momento de seguridad y confianza".



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El miedo a acomodarse

"No nos conformamos con lo que hemos hecho. Queremos seguir caminando y haciendo cosas importantes. Jugamos contra la tercera en el ranking FIFA, así que mañana puede pasar de todo. Pero no será por relajación. Lo mejor está por llegar".

El reconocimiento tras el Mundial

"Después de ganar la Eurocopa el reconocimiento popular fue importante, pero el Mundial es otra dimensión. A nivel mediático, la gente me conoce muchísimo más. No sólo en España, también en otros países. La gente nos ve y viene a darnos las gracias por lo que le hemos hecho vivir. Ver la felicidad en la gente es un orgullo".

Análisis de Inglaterra

"Inglaterra es una gran selección. Han sido finalistas de la Eurocopa, semifinalista del Mundial... Es una potencia. Nosotros intentamos estar siempre a la altura. Se puede ganar y perder, pero nosotros estamos en un momento de confianza y cualquier rival te puede ganar".

🎙️ "Para nosotros, "familia" es una palabra muy importante. Acuñamos este término en la Eurocopa y mantenemos ese espíritu aún a día de hoy".



➡️ "Los familiares nos acompañan y fortalecen nuestro estado de ánimo".



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La alineación

"Sabemos qué equipo, pero estamos muy contentos en todas las demarcaciones. Siempre hay cambios. Acaba un ciclo, empieza otro... Lamentamos la baja de Marcos Llorente, pero estamos muy contentos con Eric, Porro, Fresneda... Estamos muy contentos con lo que hay. Unos se van, otros llegan... El futuro que tenemos nos hace estar muy tranquilos".

El apoyo de la familia

"Para nosotros la familia es muy importante. Hemos mantenido ese espíritu desde la Eurocopa. Hay familiares que vienen esta noche a convivir con los jugadores, otros que estarán mañana por la mañana... Es una palabra muy importante".

El ADN de España

"Nosotros somos fieles a un modelo que se trabaja en España desde hace muchos años. Hemos evolucionado, pero hemos mantenido nuestra idea, nuestra filosofía. Jugamos parecido en todas las categorías, pero la idea es siempre la misma".