El grupo político Comuns pide al Barça que detenga el acuerdo con Babylon Park por sus vínculos con Israel

El grupo político Comuns solicitó este lunes al Fútbol Club Barcelona que detenga el acuerdo con la empresa Babylon Park Spain SL por los vínculos que esta marca guarda con Israel.

El eurodiputado Jaume Asens escribió una carta dirigida al presidente Joan Laporta pidiendo que retire el acuerdo con la citada empresa por la que el Barça busca instalar un parque de ocio infantil dentro del remodelado Camp Nou.

La entidad culé llevará esta propuesta a la Asamblea de este próximo 19 de septiembre para que sea votada por los socios compromisarios. De ahí saldrá el visto bueno o la negativa de los socios para que el estadio cuente con este espacio dedicado a los más pequeños.

Subsidiariamente, Comuns plantea al Barça que esta votación se suspenda para llevar a cabo una auditoría independiente sobre los "riesgos jurídicos, institucionales, reputacionales y de derechos humanos de la operación".

La formación política se encargó de destacar que Babylon Park Spain SL está "vinculada a una cadena de ocio fundada en Israel e integrada en un grupo con actividad internacional".

Por eso, reclamó al FC Barcelona investigar si la empresa, la matriz, los inversores u otras sociedades del grupo mantienen actividades o relaciones económicas vinculadas a asentamientos, a los "territorios palestinos ocupados" o a "instituciones que contribuyen al mantenimiento de la ocupación".

"El Barça no puede comprometer sus espacios, su escudo y su prestigio internacional durante más de cinco años sin haber investigado previamente la estructura de propiedad, los inversores y las relaciones comerciales de la empresa israelí con la que pretende asociarse", subrayó el eurodiputado Asens.

La polémica con Israel

El FC Barcelona sigue buscando la manera de rentabilizar al máximo la inversión realizada en el nuevo Camp Nou. Las cuentas de la entidad culé siguen necesitando ingresos extra y por eso Joan Laporta planteó la posibilidad de explotar un espacio de ocio infantil de la mano de la empresa Babylon Park.

Esta firma, sin embargo, puede representar un riesgo reputacional para el Barça por sus lazos con Israel. Efi Malka es su administrador único.

La empresa cuenta con varios parques temáticos en diferentes ciudades de Israel como Tel Aviv, Beer Sheva o Haifa, pero también ha extendido sus lazos a Europa con un parque en Londres.

Joan Laporta atiende al canal oficial del club. BarçaTV

De hecho, Babylon Park Spain SL tiene también un espacio de ocio infantil en un parque comercial del sur de Madrid. El espacio cuenta con sillas voladoras, máquinas de arcade o hasta realidad virtual, algo similar a lo que se quiere hacer en el Camp Nou.

El Barça todavía tiene que exponer a los socios más detalles de este acuerdo que quiere alcanzar con la firma vinculada con Israel, y este 19 de septiembre los compromisarios decidirán si dan luz verde al proyecto.