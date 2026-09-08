Esperando a Yan Diomande, la estrella "naíf" del Madrid de Mou que busca su momento en el debut en la Champions

Yan Diomande lleva poco más de un mes vistiendo de blanco, 83 minutos repartidos en cuatro partidos oficiales sin haber sido titular ni una sola vez, y sin embargo su nombre ya pesa como el de una estrella consolidada.

Ese contraste -entre el precio de su fichaje y la brevedad de su presencia en el campo- es la primera paradoja de un chico de 19 años que este martes podría, por fin, vivir su noche.

El Real Madrid pagó unos 125 millones de euros, ampliables hasta 140 con variables, para arrancarle el marfileño al RB Leipzig, superando así la cifra que en su día desembolsó por Jude Bellingham y convirtiéndolo en el traspaso más caro de la historia del club.

Detrás de ese número hay una trayectoria casi de cuento: un chaval que creció jugando descalzo en las calles de Abiyán, que pasó por una academia en Florida, que debutó como profesional con el Leganés en marzo de 2025 y que, apenas un año después, ya era el jugador africano más caro de la historia.

Su explosión llegó en Alemania, donde firmó doce goles y nueve asistencias en su única temporada en la Bundesliga, liderando además las estadísticas de regates completados de toda la competición.

Ese dato del regate no es anecdótico: es la seña de identidad de su fútbol. Los analistas destacan que Diomande no encara solo para superar a un rival, sino para desordenar líneas enteras, obligando al lateral a replegarse, al central a salir de su zona y al mediocentro a desplazarse para tapar el hueco que deja.

Es, en el fondo, un desequilibrio que multiplica espacios para los de alrededor, algo que en el Bernabéu podría beneficiar tanto a Bellingham como a Mbappé o Vinicius si el potencial se traduce en rendimiento.

Las luces del galáctico

Su llegada tuvo ecos de presentación mesiánica. Antes incluso de firmar, un excompañero suyo en el filial del Leganés, Enric Franquesa, contaba que en el vestuario todos coincidían en que "este tío tenía que jugar", algo que, aseguraba, nunca había visto en toda su carrera con un futbolista recién ascendido del filial.

Yan Diomande, con el Real Madrid. Reuters

Su exentrenador en el mismo club, Borja Jiménez, fue todavía más allá al describirlo en reportajes como "un chico supertranquilo, con carácter, muy exigente consigo mismo y muy humilde", una descripción que se repite casi calcada entre quienes lo han tratado de cerca.

Ya en Madrid, Diomande no ha escondido la devoción por su nuevo entrenador. En una de sus primeras entrevistas como jugador blanco declaró:

"Estoy preparado para morir por él", una frase que provocó hasta una respuesta pública de Mourinho, quien matizó que prefería "que se sacrifique por el grupo, por el Real Madrid" antes que tomarse la expresión al pie de la letra.

Sobre su llegada al vestuario de galácticos, el propio extremo confesó su asombro: "Los veía en la televisión y hoy compartimos el mismo vestuario. Es increíble", y admitió ser "un poco tímido para hablar" mientras aprende "la dinámica del equipo".

Las sombras de los minutos

Pero el resplandor del fichaje choca con la realidad del césped. Desde su debut como suplente en la victoria en Cornellà ante el Espanyol el 22 de agosto, Diomande ha entrado desde el banquillo en los tres primeros partidos de Liga -ante Espanyol, Real Sociedad y Málaga- sin arrancar de titular ni una sola vez, acumulando apenas 83 minutos de 360 posibles.

Es, de largo, uno de los futbolistas con menos minutos de toda la plantilla en lo que va de curso.

Mourinho ha ido dosificando explicaciones casi con cuentagotas. Tras el 4-0 al Málaga, el técnico portugués explicó que el extremo "llegó de los últimos" al mercado, "con un verano difícil por indecisión", que no se entrenó apenas con el Leipzig durante ese proceso y que llegó a Valdebebas sin una base física de trabajo.

Fue en ese mismo contexto donde pronunció, por primera vez referido a él, la palabra que ha marcado el relato de estas semanas: "Es demasiado joven, ingenuo (naíf). Pero tiene un potencial increíble".

"Naíf" y su significado en la era Mourinho

El término no nació con Diomande. Semanas antes, al ser preguntado por las declaraciones del propio extremo sobre "morir" por su entrenador, Mourinho ya lo había usado para describir su propia visión del vestuario: "No voy a pensar que voy a estar aquí sin tener ningún problema, no voy a ser naif, pero el grupo está fuerte".

Es, en su vocabulario, una manera de nombrar la inocencia, la falta de artificio, ya sea la de un futbolista que aún no ha sido moldeado por la exigencia de un vestuario de estrellas o la de un entrenador que se niega a creer en una convivencia sin fricciones.

Yan Diomande, en el centro, durante un entrenamiento del Real Madrid. EFE

En esa rueda de prensa tras el Málaga, Mourinho repitió el adjetivo casi como una etiqueta ya fijada: "Tiene que ir poco a poco. Ha jugado los tres partidos... veinte minutos, quince, treinta... Trabaja bien, mucho. Es un chico abierto, humilde, que quiere aprender y trabajar. Me escucha, pero también a sus compañeros. Va a crecer".

Y añadió, sin esconder la comparación con el precio pagado por él: "No puedo mirar eso, sino al joven jugador con un potencial enorme que es, con una temporada de fútbol de alto nivel en la Bundesliga. [...] Es demasiado joven, ingenuo. Tiene un potencial increíble, pero... take it easy. Tranquilos".

Discreto fuera del campo, distinto dentro de él

Quienes lo conocieron antes de la fama coinciden en un mismo retrato: extremada discreción fuera de la cancha, otra dimensión completamente distinta con el balón en los pies.

En una reciente entrevista ya como madridista, el propio Diomande confirmó ese carácter tranquilo y apegado a sus raíces: "Soy muy tranquilo. Me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, escuchar música y llamar a los míos en Abiyán. Mantener esa conexión con mis raíces me mantiene centrado".

Sobre el nivel que ha encontrado en Valdebebas, admitió sentirse desbordado: "Es algo increíble. En cada sesión de entrenamiento, el nivel de rendimiento es tan alto que no te queda otra opción que subir tu nivel".

La oportunidad de Champions

El once que Mourinho prepara para recibir al Inter en el Santiago Bernabéu está condicionado por una baja considerable: Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga se pierden el choque por sanción, mientras que Endrick, que regresa de su lesión, según el propio técnico solo está preparado para sumar "cinco o diez minutos".

Yan Diomande intentando un regate en el Betis - Real Madrid. Europa Press

Ese vacío en el ataque y el centro del campo -agravado por la baja de Rodrygo y pese al retorno de Tchouaméni- abre la puerta más clara que ha tenido Diomande hasta ahora para debutar como titular en la Champions League, con las quinielas ya situándolo en el once inicial junto a Mbappé y Vinícius.

Mourinho, fiel a su costumbre de rebajar la presión antes de un examen así, insistió el lunes en que su prioridad no es el espectáculo sino el resultado: "Quiero ganar. [...] No quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Quiero ganar".

Para Diomande, el "naíf" al que todos piden paciencia, el debut europeo llega como el primer examen serio de una apuesta de 125 millones que, hasta ahora, apenas ha tenido tiempo de mostrarse