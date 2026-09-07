Vuelve el Mourinho de siempre: "¿Por qué no se repitió el penalti? ¿El VAR no conoce el reglamento o no ha querido?"

José Mourinho recuperó este lunes, en la víspera del estreno del Real Madrid en la Champions ante el Inter, una de sus versiones más reconocibles.

El técnico portugués elevó el tono al revisar la acción polémica de la derrota frente al Betis en La Cartuja y lanzó varias preguntas sobre la decisión de no ordenar la repetición del penalti que falló Mbappé: "¿Por qué no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento o porque no ha querido?".

Mourinho insistió en que la acción no explica por sí sola el tropiezo madridista, aunque reclamó una explicación de los responsables del arbitraje. "Hemos perdido contra el Betis porque no hemos traducido en goles la proyección ofensiva del equipo. Punto", comenzó, antes de detenerse en el lance.

"Me gustaría que la gente responsable me explicará por qué. Si ha sido por desconocimiento del reglamento, se debe ir a casa. Si es porque no ha querido, es aún peor".

El entrenador también cuestionó que el colegiado no fuese invitado a revisar la jugada en el monitor: "¿Por qué no se llamó al árbitro para verlo en el monitor? Es un poco extraño".

Y, aunque quiso situarse inicialmente del lado de la interpretación más benévola, mantuvo la presión sobre el videoarbitraje: "Quiero ir por el camino de la honestidad y pensar que no sabía el reglamento, pero si es el caso no puede hacer de VAR".

No fue la única cuestión arbitral que dejó sobre la mesa. Mourinho preguntó igualmente por la amonestación a Vinicius "¿Por qué el capitán del Real Madrid se llevó una tarjeta amarilla? ¿Por qué nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho, de educadamente, dirigirse al árbitro y preguntar por una cuestión?".

José Mourinho, en rueda de prensa con el Real Madrid. EFE

La escena remitió inevitablemente a la primera etapa del portugués en el Real Madrid. En aquella rueda de prensa de 2011, tras la ida de semifinales de Champions contra el Barcelona, Mourinho convirtió una sucesión de "¿por qué?" en una de las comparecencias más recordadas de su carrera: interrogantes dirigidos al arbitraje y al poder del entorno que entonces acompañaron su denuncia pública.

Quince años después, de vuelta en Valdebebas y con un tono inicialmente más contenido, el luso volvió a recurrir a esa fórmula para colocar el foco en una decisión que considera inexplicable.

Sin atribuir la derrota al penalti

Mourinho quiso separar la protesta del análisis deportivo. El Madrid, aseguró, generó fútbol suficiente para salir con otro resultado de Sevilla, pero castigó su propia falta de acierto.

"Cada vez tenemos más convicción de que hicimos buen partido como equipo, que los goles que fallamos son una anormalidad", explicó tras valorar la reacción del vestuario.

El técnico vio a sus jugadores afectados justo después del encuentro, como considera lógico tras una derrota, pero aseguró que la recuperación anímica ya está encarrilada.

"Los he visto como me gusta verlos: muertos en el vestuario de Sevilla tras el partido, ya bastante recuperados en el entrenamiento del domingo y hoy normales".

El objetivo inmediato es responder ante el Inter. "Tenemos problemas conocidos para mañana, pero vamos a jugar y a competir para ganar", advirtió.

El Inter y una Champions especial

El regreso a la máxima competición continental en el Bernabéu coloca a Mourinho ante un rival estrechamente vinculado a su historia.

El portugués conquistó la Champions con el Inter en 2010 y mantiene un profundo vínculo emocional con el club italiano, pero dejó claro que no habrá espacio para la nostalgia mientras ruede el balón. "Después del partido, sí. Durante el partido, no. Es un partido más".

También se reencontrará con Cristian Chivu, al que dirigió durante su etapa en Milán. "Chivu es uno de los míos, le quiero mucho y estoy encantado de que las cosas le vayan bien. Le abrazaré antes y después, pero durante no me acordaré de que hay un pasado tan importante entre nosotros".

Mourinho recordó que el Bernabéu le ha dado experiencias extremas en Europa, aunque rechazó convertir el encuentro en un ejercicio de memoria.

Mourinho dialogando con Khedira en un entrenamiento del Real Madrid. EFE

"Obviamente que en el Bernabéu he ganado una Champions y perdido una semifinal por penaltis. He tenido lo mejor y lo peor en ese estadio, pero no pienso en ello".

Para el portugués, el choque no resolverá la clasificación, pero sí puede marcar el recorrido de ambos equipos en la liguilla. "No es ultraimportante, porque no decide nada. Creo que tanto nosotros como el Inter nos clasificaremos, es una posibilidad que nos volvamos a enfrentar en el futuro, pero cada punto cuenta".

Bajas, Endrick y estabilidad

El técnico no quiso desvelar cómo resolverá las ausencias provocadas por sanción. "No juegan esos tres, están fuera por sanción. El algoritmo ha elegido este partido para jugarnos esta situación", afirmó con ironía, antes de cerrar cualquier debate táctico: "Tenemos 3-4-5 opciones. Podríamos hablar de todas ellas, pero no te voy a decir nada".

Sí confirmó que Endrick estará disponible, aunque con una participación muy limitada después de regresar recientemente al trabajo colectivo. "Puede estar preparado para jugar cinco minutos, o diez máximo. Ya está", precisó. "Es un jugador de ataque y jugará de ataque. No lo hará de lateral izquierdo o por delante".

En una reflexión más amplia, Mourinho sostuvo que el Madrid necesita consolidar una estructura más estable después de un curso anterior turbulento. "El Real Madrid tuvo una temporada bastante complicada y cuando la tienes hay muchos cosas que mejorar", señaló.

Frente a ello citó al Inter como modelo: "El Inter es un ejemplo de estabilidad. Incluso cambiando de entrenador, tiene estabilidad".

Aun así, el portugués recalcó que el pasado no condiciona este nuevo ciclo. "Cerré mi trabajo en el Real Madrid en 2013. Hemos ganado lo que hemos ganado, hemos perdido lo que hemos perdido, pero es un capítulo cerrado".

El martes, ante el Inter, Mourinho volverá a dirigir un partido de Champions con el escudo blanco. Pero antes de que llegue el balón, sus preguntas al VAR ya han devuelto a primer plano al Mourinho de siempre.