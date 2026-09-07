Ter Stegen, 34 años: "Mi padre me abandonó cuando tenía solo 10 años. Nunca más lo volví a ver y no siento ningún vacío"

La incorporación de Joan Garcia al FC Barcelona apuntaba a una renovación en la portería azulgrana y situaba a Marc-André Ter Stegen en una posición secundaria dentro de los planes del club.

Una vez recuperado de su lesión, el guardameta alemán comprobó que tendría pocas oportunidades para jugar y decidió salir cedido al Girona.

Su etapa en el conjunto catalán, sin embargo, estuvo marcada nuevamente por los problemas físicos, que le impidieron disfrutar de la continuidad que esperaba.

Pese a ello, Ter Stegen estableció una buena relación con Míchel, quien volvió a confiar en él y facilitó una nueva cesión, esta vez con destino al Ajax.

Lejos del césped, el internacional alemán ha dejado ver en numerosas ocasiones una personalidad mucho más cercana y personal. Así ocurrió durante su participación en el pódcast de Café de Finca, donde mantuvo una extensa conversación de más de una hora y repasó algunos de los episodios más importantes de su vida.

Ter Stegen, en la previa de un partido ante el Valladolid. Reuters

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando habló de su infancia y de la ausencia de su padre. Ter Stegen explicó que su progenitor se marchó cuando apenas tenía diez años y que nunca volvió a tener contacto con él.

Pese a la dureza de aquella experiencia, el portero aseguró que no siente el vacío que podría esperarse de una situación así. Su explicación fue clara: "No se puede extrañar lo que nunca se tuvo".

En su caso, aquella ausencia le llevó a dar todavía más valor a las personas que permanecieron a su lado, especialmente a su madre, a quien considera una figura fundamental en su vida.

Ter Stegen recordó la estrecha relación que mantuvo con ella durante su niñez y destacó también el papel decisivo de su abuelo. Era él quien lo acompañaba a los entrenamientos, independientemente de las condiciones meteorológicas o de las dificultades del día a día.

Con el paso del tiempo, el futbolista entendió que su abuelo no vivía aquella responsabilidad como una obligación, sino como algo que también le hacía sentirse realizado.

Al echar la vista atrás, el alemán reconoce sentir una profunda gratitud por aquellos años. Su abuelo terminó convirtiéndose en la figura paterna que necesitaba: una presencia constante y afectuosa, pero siempre desde la discreción. "Fue mi figura paterna, siempre discreto, sin hacer ruido… pero presente, constante, amoroso", explicó durante la conversación.

Más allá de su carrera deportiva y de todo lo que ha conseguido en el fútbol, Ter Stegen también reveló cuál es su gran aspiración personal. Su mayor deseo, según confesó, no está relacionado con los terrenos de juego, sino con su familia.

"Quiero ver a mis hijos crecer y ser quienes quieran ser", afirmó. Para el guardameta, no hay éxito mayor que verlos felices, libres y capaces de construir su propio camino, rodeados del mismo cariño que él recibió durante su infancia de aquellas personas que siempre permanecieron a su lado.