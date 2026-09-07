El fútbol marroquí desafía a España por Ceuta y Melilla con una pancarta: "Dos ciudades, una patria: Marruecos"

La pancarta en castellano exhibida por aficionados del MAS Fez reclamando Ceuta y Melilla Captura de pantalla

Los seguidores del Maghreb Association Sportive de Fez (MAS Fez) aprovecharon el estreno de su equipo en la Champions africana para exhibir una gran pancarta con una reivindicación territorial sobre Ceuta y Melilla.

El mensaje, desplegado este domingo en el Complexe Sportif de Fez durante el encuentro ante el Rahimo FC de Burkina Faso, estaba redactado en español y decía: "Ceuta y Melilla: dos ciudades, una patria: Marruecos".

El tifo fue mostrado desde uno de los fondos del estadio por un sector de la grada asociado al grupo ultra Fatal Tigers y permaneció visible durante los primeros compases del partido.

La escena, difundida posteriormente en redes sociales, trasladó al contexto deportivo una reivindicación que forma parte de la posición tradicional de Marruecos sobre las dos ciudades autónomas españolas.

El encuentro correspondía a la ida de la primera ronda previa de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), una eliminatoria que abría la temporada continental para el campeón de Marruecos.

El MAS Fez se impuso por 4-1 al Rahimo FC, aunque el resultado quedó eclipsado en España por el contenido de la pancarta exhibida por sus aficionados.

El uso del español acentúa el sentido político del mensaje. La consigna no estaba dirigida al rival burkinés ni guardaba relación con el desarrollo de una eliminatoria continental, sino que apuntaba directamente al debate público español.

🇲🇦🇪🇸 | 🔴 PROVOCACIÓN: Los hinchas del MAS de Fez, equipo de fútbol marroquí, sacan una pancarta en castellano reivindicando las dos ciudades españolas en África:

«Ceuta y Melilla: Dos ciudades, una patria: Marruecos.» pic.twitter.com/PJPL7QrEnt — 𝐄𝐥 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 (@ElImperialEsp) September 6, 2026

La pancarta incluía de manera explícita el nombre de Ceuta y Melilla y las presentaba como parte de Marruecos.

Tensión creciente

Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas y territorio de la Unión Europea. Marruecos mantiene históricamente una reclamación sobre ambas plazas, una cuestión rechazada por España, que considera su soberanía sobre las dos ciudades plenamente asentada y ajena a cualquier proceso de descolonización.

La exhibición se produjo además en una semana de tensión creciente en torno a la frontera y al debate político entre ambos países. En los días previos, formaciones de la oposición parlamentaria marroquí habían recuperado en sus actos electorales la reivindicación de Ceuta y Melilla.

Al mismo tiempo, en redes sociales se difundieron convocatorias para una movilización popular en Marruecos el próximo 20 de septiembre con mensajes que reclaman la incorporación de las dos ciudades.

No consta que la acción del estadio fuera promovida por el MAS Fez como institución, ni por la Federación Real Marroquí de Fútbol o la CAF. La iniciativa partió de un grupo de aficionados, aunque el escenario elegido -un partido de competición continental- amplificó inevitablemente el alcance del mensaje.

Su exentrenador es español

El contexto deportivo añade otro elemento llamativo. El MAS Fez alcanzó la Champions africana después de proclamarse campeón de la Botola Pro la temporada pasada bajo la dirección de un cuerpo técnico español liderado por Pablo Franco.

El madrileño dejó el cargo en julio y el club nombró posteriormente al portugués Rui Almeida, actual entrenador del equipo.

La pancarta convirtió un duelo preliminar de la Champions africana en un nuevo escaparate de una disputa política sensible. El fútbol, en este caso, funcionó como vehículo de una reivindicación territorial en un mensaje inequívoco y cuidadosamente formulado para ser leído al otro lado del Estrecho.