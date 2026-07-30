La UEFA y sus federaciones no participarán en las competiciones organizadas por la FIFA en boicot a Infantino

Boicot claro de la UEFA a la FIFA. El organismo que dirige Aleksander Ceferin tiene muy claro que no va a tragar con la idea de Infantino de privatizar el Mundial y, de la mano de sus 55 federaciones, afirmó que no participará en las competiciones que organice la FIFA.

Así lo anunció de manera contundente después de la reunión mantenida este jueves en la que se estudió la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo.

"La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo en un comunicado.

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", argumentó el responsable del fútbol europeo.

La entidad que dirige Aleksander Ceferin tachó de "irresponsable e indefendible" que la propuesta de Gianni Infantino se "haya concebido en secreto", y asegura que todo desemboca en una "renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial".

Aleksandre Ceferin, en el 50º Congreso de la UEFA . EFE

La UEFA pretende encabezar un claro movimiento contrario a la propuesta de la FIFA de vender una parte del Mundial y de sus competiciones a manos extranjeras. "Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum", asegura en su escrito.

Una frase resulta especialmente clara en este comunicado: "En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre. La rentabilidad comercial se convertirá en una obligación permanente".

Las selecciones, fuera de los torneos FIFA

La UEFA alzó la voz por el fútbol de todo un continente: "La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo".

Por eso, el organismo que dirige Ceferin, enfrentado ya desde hace tiempo con Infantino, dejó un mensaje lapidario que pone en jaque al fútbol: "Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada".