El éxito de Ronaldinho, 46 años, más allá del fútbol: un equipo de eSports y una amplia dedicación a los licores

A sus 46 años, Ronaldinho ha dejado claro que su magia no se limitaba a los estadios de fútbol. Tras dejar atrás sus pasadas polémicas personales, el astro brasileño ha transformado su icónica sonrisa en la base de un lucrativo y diverso imperio empresarial, consolidando su exitosa transición de leyenda del deporte a un hábil magnate de los negocios capaz de conquistar múltiples sectores.

Su impacto global y la vigencia de su imagen siguen intactos, algo que ha quedado en evidencia durante el actual Mundial de 2026. El exjugador protagoniza una masiva campaña publicitaria para U-Power, una reconocida firma italiana de calzado laboral.

En el anuncio, emitido incesantemente durante las pausas de los partidos, Ronaldinho despliega su talento dominando el balón mientras calza la línea de zapatillas de seguridad. Esta estrategia maestra de marketing logra vincular la ligereza, comodidad y tecnología del calzado con su estilo inconfundible, manteniéndolo en el foco de la atención mundial.

Sin embargo, su éxito actual va mucho más allá de ceder su rostro para campañas de terceros, ya que ha sabido diversificar su propio capital de forma independiente.

En la industria de las bebidas, ha lanzado R-ONE, una exclusiva ginebra orgánica que se suma a sus exitosas inversiones previas en vinos de autor. Demostrando una gran capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, también ha incursionado en el entretenimiento digital al fundar el R10 Team, un equipo de eSports enfocado en simuladores de fútbol que ha captado importantes acuerdos tecnológicos.

A esta expansión se añade su reciente entrada en la moda urbana europea, concretamente en Italia, donde prepara el lanzamiento de una línea de ropa. Inspirándose en el exitoso modelo de la marca "Jordan", el proyecto une la nostalgia futbolística con las tendencias actuales utilizando su propia silueta como emblema.

Por si fuera poco, canaliza su pasión por la música urbana a través de Tropa do Bruxo, un proyecto discográfico propio. Ejerciendo de productor, lanza videoclips y colaboraciones de trap y rap con artistas brasileños, lo que le genera ingresos constantes gracias a millones de reproducciones en diversas plataformas.

Para coronar todo este entramado comercial, su simple presencia física sigue siendo un negocio redondo.

Bajo la minuciosa gestión de su hermano, Ronaldinho llega a embolsarse cifras impresionantes únicamente por asistir a eventos VIP, inauguraciones de lujo o participar en partidos de exhibición como leyenda, demostrando que su figura, lejos del césped profesional, sigue siendo sinónimo de éxito absoluto.