El éxito de Ángel di María más allá del fútbol: una torre de 110 metros de altura y un helipuerto propio

El jugador argentino fue campeón del mundo en el año 2022 con La Albiceleste. Más información: El éxito de Ferran Torres fuera del fútbol: un imperio de 20 propiedades y más de 6 M€ de patrimonio inmobiliario

Reconocido a nivel mundial como uno de los máximos ídolos en la historia de la Selección Argentina, Ángel Di María ha demostrado que su inmenso talento no se limita de manera exclusiva al deporte.

Si bien es aclamado por su habilidad para desequilibrar a las defensas rivales, el astro rosarino exhibe una destreza igual de asombrosa al momento de gestionar su patrimonio y ejecutar movimientos magistrales en el exigente tablero empresarial.

Más allá de los abultados salarios obtenidos durante su carrera y de los sustanciosos convenios publicitarios firmados con marcas globales, Di María ha forjado, con un perfil sumamente silencioso, una sólida estructura de negocios. En la actualidad, esta faceta lo consolida como un inversor astuto y de gran peso, con intereses que abarcan tanto el sector inmobiliario como los mercados de capitales internacionales.

El epicentro de su aventura comercial más audaz se encuentra precisamente en la región que lo vio nacer. El futbolista se encuentra a la cabeza de un imponente megaproyecto destinado a reconfigurar la fisonomía corporativa en la zona sur del Gran Rosario.

Se trata de la Torre DM11, una obra que demandará una inversión cercana a los 30 millones de dólares. Este coloso se ubica en el microparque industrial de Alvear, en la provincia de Santa Fe.

El nombre del complejo es un guiño directo a su identidad, ya que combina sus iniciales con el emblemático número once que vistió en sus mayores conquistas. Lejos de ser un típico edificio residencial, este desarrollo fue ideado por el arquitecto Gonzalo Sánchez Hermelo con una visión netamente enfocada en los negocios. La estructura alcanzará los 110 metros de altura, distribuidos en 26 plantas y abarcando un total de 15.800 metros cuadrados.

El modelo de este desarrollo busca captar tanto a pymes como a grandes corporaciones, ofreciendo instalaciones de primer nivel que incluyen veintiún pisos de oficinas completamente adaptables, espacios modernos de coworking y diversos restaurantes temáticos.

Además, el complejo contará con áreas de bienestar equipadas con gimnasio y un exclusivo rooftop con solárium, así como un helipuerto propio destinado a asegurar la máxima conectividad aérea empresarial. Como gran atractivo adicional, el edificio albergará un museo interactivo dedicado a su legado futbolístico, lo que garantizará una afluencia constante de visitantes y fanáticos a la zona.

Estrategia de capital

No obstante, la sagacidad de Di María trasciende el ladrillo. Detrás de estas jugadas inmobiliarias existe un sofisticado mecanismo financiero diseñado para salvaguardar y expandir sus recursos económicos.

Según diversos informes sobre su actividad internacional, la fortuna del futbolista ha sido gestionada a través de vehículos de inversión en el extranjero, destacando la firma Sunpex Corporation Inc. Mediante estas herramientas, su círculo de confianza llegó a administrar carteras de activos líquidos que superaron los 8,5 millones de dólares, siempre bajo el respaldo de asesores bancarios internacionales.

La asignación de estos fondos demuestra una estrategia de diversificación minuciosa. Por un lado, ha apostado por la deuda soberana al adquirir bonos públicos argentinos; por otro, ha invertido fuertemente en acciones de gigantes energéticos mundiales como Shell, la compañía brasileña Petrobras y la firma francesa Électricité de France (EDF).

A diferencia de otros deportistas de élite que delegan totalmente sus ingresos o se limitan a rubros tradicionales como la gastronomía, Di María combina la solidez financiera de alta gama con un profundo arraigo local que genera empleo e infraestructura.