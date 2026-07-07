El éxito de Haaland, 25 años, fuera del fútbol: un millonario negocio con sus propias gomas de pelo que están agotadas

Erling Haaland vive su Mundial más mediático no solo por sus goles, sino porque ha convertido sus propias gomas de pelo en un negocio millonario que hoy está agotado en tiendas y web.

El doblete ante Brasil, que metió por primera vez a Noruega en los cuartos de final de una Copa del Mundo, ha consolidado al delantero como uno de los grandes protagonistas del torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Con siete tantos en su debut mundialista, la imagen del 'vikingo' rubio que fusila defensas con la melena recogida se ha convertido en una de las postales recurrentes del campeonato, y ese mismo gesto se ha transformado en producto.

Todo parte de una necesidad práctica: Haaland buscaba un accesorio capaz de resistir noventa minutos de máxima exigencia sin romperse ni dañar el cabello.

La respuesta la encontró en las gomas KKNEKKI, fabricadas de forma artesanal por la firma noruega Bon Dep, que entrelaza más de 60 hilos para lograr una liga elástica, suave y muy duradera, ideal para el fútbol de élite.

Con el tiempo, esos coleteros se hicieron inseparables de su silueta: primero en Dortmund, luego en el Manchester City y ahora con Noruega, siempre combinando colores con las distintas equipaciones.

El siguiente paso fue empresarial: Haaland se convirtió en accionista minoritario de Bon Dep y en rostro oficial de KKNEKKI, pasando de simple usuario a socio del negocio.

Haaland celebrando el pase a cuartos de final de Noruega en el Mundial. EFE

La edición Haaland, agotada

En plena fiebre mundialista, la marca lanzó una edición limitada de ocho gomas seleccionadas personalmente por el jugador, con una paleta que recorre los colores de sus clubes y de la selección noruega.

El set, comercializado en torno a los 28 euros, se agotó en cuestión de días, coincidiendo con la explosión goleadora del delantero y con el aumento de su exposición en mercados como Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Dinamarca.

La propia empresa admite que la cinta de Haaland ha disparado las ventas y el tráfico digital, convirtiendo un accesorio cotidiano en un objeto de culto entre aficionados y consumidores de moda deportiva.

Para el futbolista, el movimiento encaja en una estrategia más amplia: no se limita a firmar acuerdos de patrocinio, sino que se asegura una parte del crecimiento de una firma que se apoya directamente en uno de sus rasgos más reconocibles.

Mientras las estadísticas del Mundial recogen sus goles y récords, el negocio de las gomas de pelo añade una dimensión extra a su figura: la de deportista capaz de capitalizar un detalle estético y convertirlo en línea de ingresos recurrente.

Noruega celebra la clasificación histórica a cuartos; Bon Dep celebra que el coletero de su estrella está agotado en medio mundo; y Haaland confirma que, también lejos del área, tiene olfato para encontrar oportunidades.