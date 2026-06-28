El éxito del Dibu Martínez fuera del fútbol: una marca propia de agua mineral y una colección de coches de lujo de 350.000 €

Emiliano "Dibu" Martínez se ha consolidado como uno de los máximos referentes del fútbol mundial gracias a sus históricas actuaciones con la selección argentina y el Aston Villa.

Sin embargo, detrás del carismático arquero que frena los ataques rivales en la Premier League se esconde un estratega financiero con una visión empresarial muy clara. Consciente de que la carrera del futbolista tiene fecha de caducidad, Martínez ha comenzado a diversificar su patrimonio neto, estimado entre 48 y 60 millones de dólares.

Lejos de las inversiones tradicionales y volátiles, el marplatense ha enfocado sus esfuerzos en dos pasiones muy terrenales: el desarrollo de la economía real a través de una marca de agua mineral premium y una exclusiva colección de coches de alta gama valorada en unos 350.000 euros.

Su proyecto empresarial más ambicioso y con mayor impacto social tiene como epicentro la provincia de Entre Ríos, en Argentina. A través de la firma Aguai S.A., el guardameta y su entorno familiar adquirieron una antigua planta embotelladora en la localidad de Puerto Yeruá, cerca de Concordia.

El inmueble había permanecido abandonado durante 25 años, pero el "Dibu" vio en él una oportunidad de oro para construir un negocio sostenible. Tras una fuerte inyección económica destinada a la restauración edilicia y a la compra de maquinaria automatizada de última generación, la planta volvió a la vida.

La parada del 'Dibu' Martínez a Kolo Muani EFE

Hoy en día, extrae agua subterránea pura a 120 metros de profundidad y comercializa el producto bajo la marca "Dibu 23". Más allá de la rentabilidad, este negocio destaca por su impacto social, ya que genera empleo directo para una veintena de familias locales, bajo la supervisión presencial de su hermano, Alejandro Martínez.

En paralelo a este perfil como productor sustentable, el arquero da rienda suelta a su gran pasión fuera de las canchas: el automovilismo. A lo largo de sus años en la élite europea, Martínez ha construido un garaje de lujo que refleja un gusto refinado y potente, sumando una inversión que ronda los 350.000 euros.

Entre sus joyas motorizadas destaca una elegante Ferrari California de color rojo, un superdeportivo que adquirió durante sus años en Londres y que está valorado en cerca de 166.000 euros. Para los trayectos diarios y la potencia americana, el arquero cuenta con un imponente Chevrolet Corvette negro con motor V8, tasado en 79.000 euros.

Completa esta colección el espectacular Ford Mustang Mach-1 de 475 caballos de fuerza, valuado en 65.000 euros, el cual utiliza habitualmente para ingresar al predio de la Selección en Ezeiza durante las eliminatorias. Su amor por la velocidad es tan real que incluso instaló un simulador profesional en su casa para competir virtualmente.

En conclusión, Emiliano Martínez demuestra que el éxito y la mentalidad ganadora no se limitan a los noventa minutos de un partido. Mientras su cotización deportiva se mantiene en la cima de Europa, sus movimientos financieros aseguran el bienestar de su familia y dejan un legado tangible en su país natal.

Con "Dibu 23" refrescando el mercado y un garaje que despierta la admiración de los aficionados al motor, el arquero ataja el futuro con la misma seguridad con la que defiende la portería de la Scaloneta.