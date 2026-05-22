Arbeloa anuncia su salida del Real Madrid: "Me voy agradecido al club y preparado para afrontar nuevos retos"

Álvaro Arbeloa está viviendo sus últimos días como entrenador del Real Madrid. Cinco meses después de su llegada, el salmantino pondrá fin a su etapa en el banquillo el sábado ante el Athletic Club.

En la rueda de prensa previa al último partido de la temporada, Arbeloa no cerró la puerta a volver en un futuro a la que ha sido su casa durante 20 años, dejando claro lo que era un secreto a voces: no será el entrenador que dirija al Real Madrid la próxima temporada.

La pregunta no pudo ser más directa: "¿Confirma que no va a seguir?"; su respuesta fue contundente: "Sí". Además, el salmantino anunció que no formará parte del staff técnico de Mourinho si el portugués es el que acaba asumiendo el cargo: "No hay ninguna posibilidad de que esté con él".

Arbeloa anuncia su salida del Real Madrid

Último partido de la temporada

"Quiero ver un gran partido, despedirnos de la afición, brindar una victoria. Es un gran esfuerzo, jugar el último partido en casa es especial. Hacer disfrutar al Bernabéu".

Mensaje de despedida

"Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Madrid mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa. Es mi último partido esta temporada, no sé si el último de mi vida como técnico del Madrid, no lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo. Y pensando en ganar".

Ser el segundo de Mourinho

"No estoy aquí para hablar de posibilidades. Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él. He estado estos cuatro meses pensando en el Madrid, a partir de ahora tocará pensar en mí. He dado el salto, me veo preparado para nuevos retos".

El homenaje a Carvajal

"Es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Madrid. Puso la primera piedra de Valdebebas, es especial, único. Será un día bonito para todos, darle un homenaje, será titular y seguro que cuando le sustituya para que le hagan el homenaje que todo el mundo se ponga en pie. Cuando mire para atrás, estará muy orgulloso de lo que ha hecho. Hemos tenido mucha suerte los madridistas".

Relación con los jugadores

"Les estoy muy agradecido por lo que hemos pasado. Soy consciente de que con 25 no puedes tener la misma relación. Hemos tenido diferencias, es normal. Lo hemos solventado de la mejor manera. Nos hemos mostrado respeto, la oportunidad ha llegado cuando ha llegado".

"Para mí lo importante siempre es cómo afrontas eso, lo que te pasa. Y lo he hecho de la mejor manera, pensando en el Madrid. He pensado más en el Madrid que en mí en estos meses, pero he hecho lo mejor para el club".

"En otro club hubiese sido diferente, pero era lo que tenía que hacer. No hay lugar para el arrepentimiento".

Su legado

"Sé cómo estaba el equipo cuando llegué. Lo que he tenido que afrontar. Si hubiese empezado desde el principio, habría sido distinto. Pero es lo que me ha tocado, lo he intentado hacer de la mejor manera. No a la mía, pero sí a la mejor. Hemos hecho muchas cosas bien, contento de lo que hemos hecho".

Arbeloa, en rueda de prensa. EFE

Las elecciones en el club

"Hay cosas en las que no puedo entrar. Me parece fenomenal que se presenten, ya saben dónde está puesto el listón, estaremos escuchando y viendo qué ideas pueden aportar".

Conversaciones con los jugadores

"Casi todas me han hecho crecer como técnico y como persona. He tenido relación con todos, he tenido conversaciones, algunas veces hemos estado de acuerdo, otras no. La suerte que tengo es que he estado donde están ellos, he pasado por esas situaciones, les entiendo".

"Muchas veces, su visión es distinta a la de un técnico. Para mí es más fácil ponerme en su piel que para ellos en la mía. Me voy con mucho agradecimiento, me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día".

"Muy agradecido al club por la oportunidad, me voy agradecido tras estos ocho años, me voy dejando muchos amigos. Ojalá un día pueda volver".