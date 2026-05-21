Los nombres de Mourinho en el Madrid: Courtois será el líder, el favor inicial de las estrellas y el regreso en marcha de Kroos

El regreso de José Mourinho al Real Madrid no solo se juega en el banquillo. También se juega en el vestuario, en los liderazgos internos y en la estructura que el club quiere levantar alrededor de una plantilla llena de talento, egos y jóvenes llamados a marcar una época.

Todo está acordado para su regreso -un contrato de dos temporadas, más una tercera opcional- y el único freno, ahora mismo, es si habrá elecciones. De no haber oposición para Florentino Pérez, la vuelta de Mou será una realidad a comienzos de la semana que viene.

El portugués volvería a un Madrid muy distinto al que dirigió entre 2010 y 2013, pero con una ventaja inicial: no aterrizaría como un extraño para varias de las figuras más importantes del grupo.

El primer nombre es Thibaut Courtois. Por trayectoria, edad, peso competitivo y conocimiento directo del entrenador, el belga está llamado a ser uno de los grandes líderes de la nueva etapa.

Courtois ya convivió con Mourinho en el Chelsea y ha definido aquella relación como "especial". No fue un vínculo menor: el portero conoce el método, la exigencia y la manera del técnico de blindar públicamente al grupo mientras eleva la presión en el día a día.

Ese conocimiento le convierte en una figura clave, pero no en un aliado acrítico. Courtois ya demostró que puede respetar a Mourinho y, al mismo tiempo, marcar límites. Tras la polémica con Vinicius en Lisboa con Prestianni, el portero fue tajante: "Mourinho es Mourinho y, como entrenador, siempre vas a defender a tu club y a tu jugador. Pero me decepcionó la referencia a la celebración de Vini".

Después añadió una frase todavía más contundente: "Vini no hizo nada malo". Ese episodio dibuja bien su posible papel: puente con el entrenador, voz fuerte en el vestuario y defensor del grupo cuando el conflicto afecte a uno de los suyos.

Courtois, en un calentamiento con el Real Madrid Europa Press

A Mourinho, además, Courtois le gusta. Le considera un portero de élite absoluta y ha elogiado tanto su nivel como sus gestos de grandeza competitiva. Por eso, si el técnico necesita un líder fiable para ordenar el vestuario desde dentro, el belga aparece por delante de todos. No solo por lo que para, sino por lo que representa.

Cuidar a Vinicius y Mbappé

El segundo bloque favorable está en las estrellas. Vinicius, antes de la tensión generada por el episodio de Benfica, habló de Mourinho con respeto en una charla con Ibai Llanos. El brasileño recordó la primera etapa del portugués en el Bernabéu con una frase significativa: "Mourinho cambió un poco la historia del club".

También dejó un guiño de cercanía: "Y con él puedo hablar portugués, entonces mejor". No es una declaración de adhesión incondicional, pero sí un punto de partida positivo. Vinicius no veía a Mourinho como una amenaza, sino como una figura importante de la historia reciente del Madrid.

El caso de Mbappé también va en esa dirección. El francés ha mostrado respeto por Mourinho como técnico y como parte del pasado blanco. Lo definió en su día como "uno de los mejores de la historia" y recordó que pertenece a la historia del Real Madrid.

Sin embargo, su apoyo público a Vinicius en la polémica de Lisboa marcó una frontera evidente: las estrellas pueden aceptar la autoridad de Mourinho, pero no parecen dispuestas a renunciar a sus propios códigos de vestuario. Mbappé y Vinicius forman un eje de poder deportivo y emocional que el luso tendrá que cuidar desde el primer día.

Bellingham completa ese núcleo de grandes nombres con una relación menos profunda, pero igualmente cómoda. Mourinho ha elogiado en alguna ocasión su personalidad e, incluso, ha interpretado sus celebraciones no como arrogancia, sino como una forma de decir "aquí estoy, lo he vuelto a hacer", dijo sobre el inglés el año que el Madrid ganó su última Champions.

Esa lectura conecta muy bien con el tipo de futbolista que suele atraer a Mourinho: jugadores con peso escénico, hambre y capacidad para convivir con la presión del club blanco sin encogerse.

Estimular a las promesas

Pero el magnetismo de Mourinho no se limita a los pesos pesados. También alcanza a algunas de las jóvenes promesas del vestuario. Dean Huijsen puede ser el caso más evidente. El central guarda una relación de gratitud con el técnico desde su etapa en la Roma.

Cuando recordó la primera llamada que recibió del portugués, fue claro: "Cuando Mourinho te llama, tienes que escuchar". También le definió como uno de los grandes entrenadores de la historia y aseguró estarle eternamente agradecido.

Para un jugador joven, esa llamada funcionó como sello de confianza. Para Mourinho, Huijsen puede ser uno de esos futbolistas moldeables, agradecidos y predispuestos a comprar rápido el mensaje.

Huijsen y Güler, durante un calentamiento del Real Madrid Europa Press

Arda Güler entra en una categoría parecida, aunque desde otro ángulo. Mourinho ha elogiado públicamente su personalidad y su calidad diferencial, dos conceptos que pesan mucho en su manera de medir a un joven.

Sobre el turco, destacó que para jugar en el Real Madrid no basta con tener talento: hace falta personalidad, sentirse preparado y no jugar con miedo. Esa lectura coloca a Güler dentro del tipo de promesa que puede sentirse atraída por un entrenador que no regala elogios y que suele convertir la exigencia en una prueba de carácter.

Para futbolistas que aún buscan consolidarse en el Bernabéu, la figura de Mourinho puede ser intimidante, pero también seductora: si te señala como válido, el mensaje tiene fuerza.

Kroos, un enlace

La tercera pata del proyecto puede estar fuera del césped: Toni Kroos. El club quiere recuperar al alemán dentro de la estructura, no como futbolista, sino como una figura capaz de conectar la zona noble con el vestuario. Su regreso no sería ornamental.

La idea es que aporte autoridad, lectura futbolística y ascendencia sobre una generación que todavía necesita referencias estables. Es el deseo del club. Kroos dejó un vacío deportivo, pero también un vacío de criterio. Era el jugador que ordenaba con el balón y con la palabra justa.

En ese contexto, COPE también ha situado sobre la mesa la posibilidad de que Mourinho quiera rodearse de madridismo en su nuevo proyecto, incluyendo a un exjugador del club en el cuerpo técnico -a lo Karanka en su primera etapa- y a Kroos como figura de enlace entre directiva y plantilla.

La puntualización es importante: no se trata solo de sumar nombres reconocibles, sino de construir una red de gobernabilidad. Mourinho aportaría mando; Courtois, liderazgo interno; Kroos, equilibrio institucional; y las estrellas, al menos de entrada, un margen de confianza.

Ese será el verdadero examen. Mourinho vuelve con prestigio, carácter y memoria, pero el Madrid actual no necesita únicamente autoridad. Necesita gestión.

Si consigue apoyarse en Courtois, cuidar a Vinicius y Mbappé, estimular a jóvenes como Huijsen y Güler, y convivir con una figura como Kroos cerca del vestuario, su regreso empezará con una base mucho más sólida. Si convierte esa red en campo de batalla, el favor inicial puede durar muy poco.