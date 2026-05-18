Dani Carvajal anuncia su salida del Real Madrid y se despedirá del Bernabéu en la última jornada de Liga

Dani Carvajal dice adiós al Real Madrid. Era un secreto a voces ante la nula intención del club de ofrecerle la renovación. El capitán blanco se prepara para vivir uno de los momentos más emocionales de su carrera: la despedida del Santiago Bernabéu en el último partido de Liga.

Ha sido el propio Carvajal, en un comunicado conjunto con el club, quien ha hecho oficial su salida tras el último partido de la temporada (este sábado, ante el Athletic). Se espera, así, un gran homenaje para una figura que es emblema de la cantera y de la propia historia de la entidad.

El futuro inmediato de Carvajal, que no irá al Mundial, sigue sin resolverse. Aunque no hay nada cerrado, en el horizonte aparece con fuerza la posibilidad de un último gran contrato en Qatar, una vía que encaja con el tramo final de su carrera y el contexto económico del fútbol actual.

En el comunicado del adiós, Florentino Pérez dejó unas palabras: "Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club".

"Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa", añade el presidente blanco.

La salida de Carvajal no se entiende solo como un cambio de cromos en la plantilla, sino como el fin de una etapa generacional. Durante años ha sido mucho más que el lateral derecho titular: ha ejercido de voz del vestuario, de nexo entre las grandes estrellas y la cultura del esfuerzo que se reivindica puertas adentro en Valdebebas.

Su adiós, motivado por la ausencia de una propuesta para continuar, refleja también la política del club con los veteranos, cada vez más orientada a los ciclos cortos y a la renovación constante de la plantilla, incluso cuando se trata de futbolistas con un peso simbólico enorme.

El interés de ligas emergentes como la qatarí añade contexto a la decisión que deberá tomar en las próximas semanas.

A sus años, habiendo ganado prácticamente todo con el Real Madrid y la Selección, Carvajal se encuentra ante la disyuntiva clásica del campeón que entra en la recta final: seguir compitiendo en la élite europea con un rol quizá menos protagonista o aceptar un destino exótico donde el foco pasa a ser el contrato y la experiencia vital.

Carvajal pone un centro en el partido ante el Sevilla. EFE

Qatar aparece como una opción real, tanto por capacidad económica como por el atractivo de incorporar un nombre reconocido mundialmente para seguir impulsando su proyecto futbolístico.

Emblema de La Fábrica

Más allá de lo que ocurra con su futuro, la historia de Carvajal en el Real Madrid es la de un emblema de la cantera en tiempos de superclub global.

Creció en La Fábrica, formó parte de esa generación que vio levantarse Valdebebas casi desde cero y fue, literalmente, el canteranos que puso la primera piedra de la actual ciudad deportiva, en un gesto que con los años ha adquirido un valor casi simbólico.

Dani Carvajal, junto a Alfredo di Stéfano, poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. Real Madrid

A diferencia de otros canteranos que se quedaron a medio camino, él hizo el viaje completo: salió para hacerse futbolista lejos de casa -en el Bayer Leverkusen- y volvió convertido en pieza indiscutible para un equipo que se cansó de ganar.

Su palmarés de blanco es el de un jugador que ha estado presente en casi todas las grandes noches del madridismo moderno: desde sus seis Champions -el jugador con más 'Orejonas' de la historia, empatado con Gento, Modric, Kroos y Nacho- hasta su , finales decididas en detalles donde su personalidad competitiva ha resultado clave.

Con el paso del tiempo, su liderazgo fue creciendo hasta recibir el brazalete de primer capitán, un reconocimiento que cerraba el círculo: el chaval de la cantera que veía las obras de Valdebebas terminaba mandando en el vestuario del Bernabéu.

Cuando llegue su última ovación en Chamartín, no se despedirá solo un lateral derecho, sino un símbolo de continuidad entre el Real Madrid de la vieja ciudad deportiva y el gigante moderno de Valdebebas.

El club seguirá su camino y Carvajal abrirá el suyo, quizá rumbo a Oriente Medio, pero la imagen de ese canterano convertido en capitán quedará como una de las historias que mejor explican qué significa llegar desde abajo hasta lo más alto en el Real Madrid.