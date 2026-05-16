El Barça revalida nuevamente su corona en la final de la Copa de la Reina tras ganar al Atlético de Madrid

El conjunto azulgrana ha conseguido el triplete nacional después de ganar en Las Palmas a un combativo equipo rojiblanco (3-1).

El duodécimo título de la Copa de la Reina para el Barça ya ha llegado. El conjunto azulgrana se ha impuesto a un Atlético de Madrid que no perdió la cara al partido a pesar del 3-0 en la primera parte y que vuelve a cerrar un año en blanco después de perder la final.

Los goles de Pina, Brugts y Salma dieron a las azulgrana el tercer título de la temporada y demostraron una vez más que, al menos en territorio nacional, no se le conoce rival.

Ambos técnicos introdujeron ligeros ajustes en lo que podía interpretarse como sus onces de referencia. Pere Romeu, quizá con la final de la Champions de la próxima semana en mente, dejó de inicio en el banquillo a Paredes y Bonmatí.

⚽️¡FINAL!

¡El @FCBfemeni, campeonas de la Copa de la Reina!



Barça 3-1 Atleti | #LaCopaRTVE



👏 ¡26093 espectadores en el Estadio de Gran Canaria!

Récord en la historia de la Copa de la Reina



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El Barcelona asumió el control desde el saque inicial y, aunque el Atlético intentó incomodar con una presión intermedia y rápidas transiciones, la sensación era que las azulgrana solo necesitaban ajustar la puntería para convertir su dominio en goles.

Las rojiblancas generaron cierta inquietud con dos contragolpes. En el primero, Jensen obligó a intervenir a Mapi León en el repliegue; en el segundo, Alexia aprovechó un resbalón de Camara, aunque no logró conectar con Amaiur en el pase definitivo.

El Barça, mientras tanto, cocinó el partido con paciencia hasta encontrar premio. Pina ya había avisado con una acción marca de la casa, buscando el disparo hacia dentro y encontrándose con los puños de Lola.

Sin embargo, mediado el primer tiempo, aprovechó un balón suelto en el área para dibujar una rosca imposible para la guardameta rojiblanca.

El gol abrió definitivamente el encuentro y el Barcelona no tardó en ampliar distancias. En apenas seis minutos llegaron otros dos tantos.

Brugts firmó el segundo rematando con el rostro un centro de Vicky desde la derecha, mientras que Salma aprovechó un mal control de Fiamma bajo palos para empujar el balón a la red.

⚽️ ¡GOL DEL BARÇA! ¡ESMEE BRUGTS HACE EL SEGUNDO!



🔎 La colegiada revisó un posible fuera de juego de la defensora culé



Barça 2-0 Atleti | Minuto 30#LaCopaRTVE



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El primer disparo entre los tres palos del Atlético llegó en un intento lejano y desesperado de Jensen desde más de 30 metros, atrapado sin dificultades por Cata Coll.

La respuesta azulgrana rozó el cuarto: primero con un centro-chut de Pajor al larguero y después con una volea de Alexia que se estrelló en el cuerpo de Xènia. Al descanso, el dominio culé era total: en juego, sensaciones y marcador.

Nada cambió tras el paso por vestuarios. El Barça volvió a rozar el gol en un córner botado por Mapi que Guijarro cabeceó al travesaño y en un potente disparo de Batlle desde la frontal que volvió a encontrarse con la madera.

Superada la hora de juego, Herrera agitó el banquillo con la entrada de Gio y Luany. Apenas un minuto después, el Atlético recortó distancias gracias a un potente derechazo de Bøe Risa desde la frontal.

Como si quisiera añadir dramatismo a la final, una intensa lluvia sorprendió al estadio y obligó a parte del público a refugiarse bajo paraguas y cubiertas.

Romeu respondió introduciendo a Kika y Serrajordi para contener cualquier intento de reacción rojiblanca. La portuguesa cayó dentro del área tras un empujón de Fiamma cuando intentaba rematar, pero Olatz, tras revisar la acción en el VAR, consideró que no existía infracción.

También hubo tiempo para el regreso de Aitana, recibida con la gran ovación de la noche, y para Torrejón, la futbolista con más Copas conquistadas (13), incluso por delante de las 12 que suma el propio Atlético, y que quizá afronta uno de los últimos encuentros de su carrera.

El Atlético agotó sus recursos con las entradas de Otermín, Bartel y Chinchilla, aunque competir ante este Barcelona exige mucho más que orgullo y corazón cuando falla el equilibrio táctico.

En el tramo final crecieron la tensión, las tarjetas y la frustración rojiblanca. Lola evitó una goleada mayor con varias intervenciones de mérito, pero el Atlético nunca estuvo cerca de repetir el llamado "milagro de Leganés" de la final de 2023.

Tras cinco minutos de añadido, el pitido final confirmó una nueva celebración copera del Barcelona. Ya son doce.