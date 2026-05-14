Esteban Granero, 38 años: "Un futbolista debe rodearse de gente de confianza para planificar sus ahorros"

Esteban Granero, en una rueda de prensa como jugador del Real Madrid.

Esteban Granero es uno de los exponentes más interesantes del fútbol español que traspasó los límites del deporte para convertirse en emprendedor y experto en inteligencia artificial aplicada al deporte.

Aunque muchos lo recuerdan por su paso por la cantera del Real Madrid y por clubes como la Real Sociedad, el Espanyol o el Queens Park Rangers, su historia no termina con su retirada anunciada el 5 de julio de 2021.

Granero comenzó en la academia madridista con solo 7 años, destacando desde edades tempranas: marcó 83 goles en la categoría de benjamín (menos de 10 años) y fue capitán de los alevines.

Su carrera profesional incluyó 15 años como futbolista, cuatro títulos -entre ellos una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España con el Real Madrid- y experiencia en la élite tanto en España como en Inglaterra.

Jugaba como centrocampista y se caracterizaba por su inteligencia táctica y su capacidad para equilibrar el mediocampo. Sin embargo, lo más fascinante de Granero no está solo en sus logros deportivos, sino en su evolución posterior.

Esteban Granero es el fundador y CEO de Olocip Álex Zea

Tras colgar las botas, se reinventó como fundador y CEO de Olocip, una empresa de inteligencia artificial especializada en deporte, y se adentró en campos como la psicología y la escritura.

Esta transición no fue casualidad: Granero siempre ha demostrado una mente analítica, crítica y muy reflexiva sobre lo que significa liderar, aprender y crecer.

La importancia de saber rodearse

Uno de los mensajes más potentes de Granero en sus entrevistas recientes gira en torno a una idea clave: saber rodearse es encontrar un equilibrio muy complicado.

Según él, en cualquier proyecto vital o profesional, es esencial estar acompañado por personas de máxima confianza. Pero aquí aparece la paradoja: "probablemente, casi al 99% de las probabilidades, tu padre no es tu mejor gestor".

Esta frase resume una verdad incómoda pero necesaria: las relaciones personales y los vínculos familiares no siempre se traducen en la mejor selección de colaboradores profesionales.

Granero defiende que el liderazgo maduro implica distinguir entre quien queremos que esté a nuestro lado por afecto y quien debe estar por competencia, visión y capacidad real de aportar.

Para Granero, ese equilibrio entre confianza y idoneidad es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, tanto en el fútbol como en el mundo empresarial.

Su propia trayectoria lo demuestra: dejó atrás un entorno familiar y deportivo muy cómodo para construir algo nuevo desde cero, basado en el mérito, la innovación y el talento seleccionado con criterio.

Hoy, Esteban Granero es más que un exfutbolista. Es un ejemplo de cómo la inteligencia emocional, la autocrítica y la capacidad de elegir bien el entorno pueden transformar una carrera e inspirar a otros a hacer lo mismo.

Como él mismo dice: lo primero que tienes que saber es rodearte. Y eso, insiste, es el arte más difícil de dominar.