Sergio Ramos cierra un acuerdo con los propietarios del Sevilla FC para la compra del club

Sergio Ramos, en su despedida como jugador del Sevilla FC en junio de 2024. Europa Press

El Sevilla FC está a punto de vivir el mayor cambio en su historia institucional.

Sergio Ramos y el fondo Five Eleven Capital, a falta del OK de notaría, han alcanzado un acuerdo con el bloque mayoritario de accionistas del club hispalense para hacerse con el control de la entidad, poniendo fin a meses de negociaciones que han mantenido en vilo a toda la afición nervionense.

La reunión celebrada este martes en Sevilla, que pone el broche definitivo a los flecos que quedaban pendientes, despeja el horizonte de una operación cifrada en más de 400 millones de euros incluyendo la deuda del club.

El proceso arrancó a mediados de enero, cuando el camero viajó a la ciudad junto a su hermano René y a su equipo jurídico para mantener los primeros contactos formales con los grandes accionistas.

Aquella visita desembocó en la firma de una carta de intenciones (LOI) y en la apertura de un periodo de negociación exclusiva de tres meses, durante el cual la consultora KPMG realizó una exhaustiva auditoría de las cuentas del club.

La revisión financiera, que sacó a la luz un patrimonio neto negativo superior a los 120 millones de euros y diversas obligaciones con entidades como Goldman Sachs, obligó al grupo comprador a replantear a la baja la valoración inicial de 450 millones con la que arrancó la operación.

Martín Ink, el socio de Ramos

Five Eleven Capital es el vehículo inversor que sustenta la propuesta. El holding, cofundado en 2024 por el empresario argentino Martín Ink, quien también ejercerá como Managing Director del proyecto, opera un modelo de multipropiedad de clubes de fútbol con el objetivo de crear sinergias entre distintas entidades repartidas por el mundo.

Ramos no llega al club como simple figura decorativa. El exjugador del Real Madrid adquirió una participación personal significativa en Five Eleven Capital para incorporarse como socio estratégico, asumiendo el papel de imagen y liderazgo institucional del proyecto.

Sergio Ramos, en un partido del Sevilla en octubre de 2023. Gtres

Su vinculación emocional con la entidad, donde se formó futbolísticamente y en la que militó en dos etapas de su carrera, ha sido determinante para convencer a las familias accionistas de apostar por su candidatura frente a otras propuestas.

El acuerdo alcanzado este martes contempla la compra de alrededor del 60% del capital social, el porcentaje en manos de los grandes accionistas -familias Carrión, Del Nido Carrasco, Alés y el llamado Grupo de Utrera-.

Se sumará una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros para sanear las finanzas del club de forma inmediata.

Sin embargo, la operación aún debe recorrer un tramo administrativo ineludible: la legislación española exige la autorización del CSD y de LaLiga para cualquier adquisición que supere el 25% del capital de una Sociedad Anónima Deportiva, lo que podría prolongar la oficialización del cambio de manos más allá del acuerdo privado.

El plazo que marcaba el límite de todo el proceso, la expiración de la carta de intenciones el 31 de mayo, ya no será un obstáculo para la llegada de Ramos a la presidencia del club que le vio nacer.