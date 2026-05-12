El éxito de Jota Peleteiro fuera del fútbol: su empresa de tecnología está valorada en más de 600 millones de euros

La trayectoria de Jota Peleteiro representa uno de los casos de reinvención más sorprendentes y lucrativos en la historia reciente del deporte español. Mientras la mayoría de los futbolistas de élite apuran sus carreras, el gallego decidió tomar un camino radicalmente distinto al colgar las botas en 2021, con apenas 30 años.

En aquel momento, Peleteiro confesó haber perdido la ilusión por el balón, pero lo que pocos imaginaban era que esa aparente retirada prematura era en realidad el primer paso hacia la construcción de un imperio tecnológico que hoy compite en la liga de los grandes inversores internacionales.

El pilar fundamental de este éxito financiero es Groinn, una empresa nacida bajo el paraguas de su matriz Ramalloc Innovation Corp. Lo que comenzó como una apuesta personal respaldada por una inversión inicial de aproximadamente 400.000 euros, se ha transformado en un gigante del sector Agrotech.

Según las proyecciones y auditorías más recientes, la compañía ha alcanzado una valoración que supera los 600 millones de euros, una cifra astronómica que sitúa al exfutbolista del Brentford y el Aston Villa en una dimensión empresarial muy superior a la de muchos de sus antiguos compañeros de profesión.

La clave del valor de Groinn reside en su capacidad para aplicar la Inteligencia Artificial y el análisis de datos al sector primario. Mediante el uso de sensores de alta precisión, la tecnología desarrollada por la empresa de Peleteiro permite monitorizar los cultivos en tiempo real, ofreciendo información crítica sobre la humedad, la temperatura y las necesidades exactas de fertilización.

Jota Peleteiro, durante su presentación como jugador del Alavés. EFE

Este sistema no solo optimiza el rendimiento económico de las explotaciones, sino que responde a una necesidad medioambiental urgente: permite ahorrar hasta un 40% de agua en el riego, posicionando a la firma como un referente en sostenibilidad y eficiencia en plena crisis climática global.

Este modelo de negocio ha despertado un interés masivo tanto en el sector público como en el privado. Jota Peleteiro ha sabido gestionar acuerdos estratégicos con instituciones como la Xunta de Galicia y el Gobierno de España para aplicar su tecnología en la gestión de masas forestales y prevención de incendios.

Sin embargo, su visión no se detiene en las fronteras nacionales. La empresa ya ha iniciado una expansión agresiva en mercados agrícolas determinantes como Brasil, India y Estados Unidos, con el objetivo firme de convertir a Groinn en un "unicornio", término que define a las empresas tecnológicas que alcanzan una valoración de 1.000 millones de dólares.

A pesar de que la tecnología agrícola es su activo principal, Peleteiro ha demostrado una gran habilidad para diversificar su patrimonio en otros sectores estratégicos.

Su visión empresarial también se extiende al mundo de la moda a través de la marca Warburton, que ha logrado una gran tracción entre celebridades, y al sector de la hípica de lujo con la Cuadra Santiago.

Esta capacidad para identificar oportunidades de mercado ha transformado al antiguo mediapunta creativo en un estratega de los negocios que hoy factura cifras que dejan pequeños sus mejores contratos en las grandes ligas europeas, demostrando que el fin de la carrera deportiva puede ser, en realidad, el inicio de un éxito mucho mayor.