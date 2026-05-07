Shakira repite como la voz del Mundial: la canción 'Dai Dai' será el himno en Estados Unidos, México y Canadá

La artista colombiana ha dado a conocer la noticia a través de un vídeo en el que combina música, baile y referencias a la historia de los Mundiales.

Shakira ha anunciado este jueves que su nuevo tema, 'Dai Dai', será la canción oficial del Mundial que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La artista colombiana dio a conocer la noticia a través de un vídeo promocional difundido en sus redes sociales, en el que combina música, baile y referencias visuales a la historia reciente de las Copas del Mundo.

El videoclip fue grabado en el emblemático estadio Maracaná, uno de los escenarios más icónicos del fútbol internacional

Shakira vuelve a poner la voz en el Mundial de Fútbol.

En las imágenes, Shakira aparece vestida con una camiseta amarilla y pantalón azul, evocando los colores tradicionales de la selección brasileña, mientras interpreta fragmentos de Dai Dai acompañada de un grupo de bailarines y varios balones de fútbol distribuidos sobre el césped.

La secuencia comienza con la artista ingresando al terreno de juego portando el balón oficial del torneo, denominado 'Trionda'.

Tras colocarlo en el suelo como si se preparara para ejecutar una jugada, inicia una coreografía marcada por ritmos caribeños y movimientos enérgicos, junto a bailarines vestidos con camisetas inspiradas en selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", entona la canción en sus primeros versos, que combinan una base festiva y tropical con una letra en inglés centrada en la unión y el carácter global del campeonato. La producción audiovisual busca transmitir un mensaje de celebración colectiva y entusiasmo de cara al inicio del torneo.

La escenografía también rinde homenaje a la trayectoria mundialista de la cantante. En el vídeo aparecen balones oficiales de ediciones anteriores del Mundial de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además del balón correspondiente a la edición de este año.

Shakira mantiene así una estrecha relación con los mundiales de fútbol. Su éxito 'Waka Waka (This Time for Africa)' se convirtió en uno de los himnos más recordados en la historia del torneo, mientras que cuatro años después volvió a participar con La La La (Brazil 2014).

Antes de ello, temas como 'Hips Don't Lie' ya habían alcanzado gran popularidad durante el Mundial de Alemania 2006.

El vídeo promocional, de poco más de un minuto de duración, concluye con el mensaje "We Are Ready" ("Estamos listos"), una frase con la que la artista busca anticipar el ambiente festivo y la expectación que rodean a la próxima cita mundialista.