Simeone empujó a Andrea Berta sobre el césped del Emirates: el enganchón que demuestra una relación rota

Simeone y el incidente con Andrea Berta en el Emirates Stadium. Reuters

La tensión acumulada durante años entre Diego Simeone y Andrea Berta estalló este martes en el Emirates Stadium.

En los minutos finales de la vuelta de la semifinal de la Champions League, cuando el Atlético de Madrid buscaba desesperadamente el gol del empate que le metiera en la final, el técnico argentino empujó a quien fuera su director deportivo durante casi una década.

El gesto, captado por las cámaras de televisión, fue la culminación de una relación que había pasado de ser exitosa a insostenible.

El incidente ocurrió en el minuto 95, cuando el árbitro alemán Daniel Siebert se disponía a pitar el final con apenas la mitad de los cinco minutos añadidos jugados.

Berta, ahora director deportivo del Arsenal, se encontraba en la zona técnica pidiendo acaloradamente que terminara el partido. Gesticulaba efusivamente, señalándose la muñeca y agitando los brazos en el aire.

Según desprenden desde el club rojiblanco, el italiano empezó a celebrar de manera exagerada y a señalar a jugadores del Atlético mientras se reía. Para Simeone, esos gestos fueron la provocación definitiva.

El Cholo se dirigió directamente hacia Berta y le empujó con el brazo derecho en el espacio que separa ambos banquillos.

💥 El encontronazo entre Simeone y Andrea Berta, exdirector deportivo del Atlético de Madrid y actual del Arsenal.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nuThZhm1pp — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

Inmediatamente, miembros de los cuerpos técnicos y personal de la UEFA intervinieron para separarlos y evitar que la situación escalara.

El árbitro pitó el final casi de inmediato, certificando la eliminación del Atlético y la clasificación del Arsenal para la final de Budapest gracias al gol de Bukayo Saka en el minuto 45.

El deterioro de la relación

Lo ocurrido en Londres no fue un estallido aislado, sino la evidencia pública de una relación que llevaba años deteriorándose.

Berta trabajó en el Atlético desde 2013 y fue director deportivo desde 2017 hasta enero de 2025. Junto a Miguel Ángel Gil Marín y Simeone, formaron un trío directivo que conquistó dos Ligas, una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa.

Durante años mantuvieron comidas periódicas donde discutían abiertamente sobre fichajes sin tapujos.

Simeone y Andrea Berta, junto a Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín en una imagen del pasado Atlético de Madrid

Sin embargo, desde 2022 aparecieron las primeras fisuras. El fichaje de Nahuel Molina en lugar del francés Jonathan Clauss, preferido por Berta, y la influencia del agente Jorge Mendes en las decisiones de contratación generaron roces.

El punto de ruptura llegó con la operación de Arthur Vermeeren en 2024. Berta fichó al centrocampista belga por una cantidad importante sin que fuera el perfil que Simeone pedía.

El técnico quería un pivote defensivo, pero recibió un jugador diferente y, además, sintió presión para que jugara. Simeone resistió y apenas utilizó a Vermeeren, marcando un antes y un después en la relación.

En enero de 2025, Berta dejó el Atlético. Aunque Simeone agradeció públicamente su "grandísimo trabajo" y habló de una relación "muy abierta, muy sana y muy limpia", el italiano confesó posteriormente que se marchó cuando sintió que la conexión se había deteriorado por cuestiones de contratación.

Diez meses después, en octubre de 2025, Berta se incorporó al Arsenal. El reencuentro en el Emirates demostró que las heridas no habían sanado.