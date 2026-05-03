Carlos Tévez, exfutbolista: "Tenía la heladera vacía y no me importaba absolutamente nada, peleaba contra un león"

El exfutbolista argentino Carlos Tévez abrió una ventana a uno de los capítulos más duros de su vida. En una entrevista en el canal de YouTube de Markito y Diego Navajas .

El exdelantero recordó con crudeza su infancia en uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, dejando una frase que ha impactado por su fuerza: “Tenía la heladera vacía y no me importaba nada, peleaba contra un león”.

Criado en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, el entorno en el que creció estuvo marcado por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades.

Allí, el fútbol no era solo un juego, sino una vía de escape. En ese contexto, Tevez desarrolló el carácter competitivo y la mentalidad que más tarde le definirían como jugador profesional. El propio exinternacional argentino explicó que la necesidad moldeó su forma de entender la vida.

Según sus palabras, cuando no había nada en casa, el instinto de supervivencia se imponía por encima de todo lo demás: “Tenías la heladera vacía… peleabas contra un león". Una metáfora que refleja hasta qué punto la adversidad marcó su infancia.

Tévez celebra el empate de los suyos. REUTERS

Lejos de victimizarse, Tevez ha utilizado siempre su historia como un ejemplo de superación. El exjugador de clubes como Boca Juniors, Manchester United o Juventus nunca ha escondido sus orígenes y, de hecho, ha insistido en numerosas ocasiones en que ese pasado fue clave para forjar su identidad.

La dureza de su entorno le obligó a madurar antes de tiempo y a competir desde muy joven en condiciones extremas. Su barrio natal, considerado durante años uno de los más conflictivos de Argentina, también dejó huellas profundas en su círculo cercano.

Esa mentalidad de lucha constante se trasladó al terreno de juego. Tevez fue siempre un futbolista intenso, combativo y con una capacidad de sacrificio poco común. Su estilo encajaba perfectamente con la historia que arrastraba.

Más allá de los títulos y los éxitos deportivos, el legado de Tevez también se construye sobre su relato personal. En un fútbol cada vez más alejado de la realidad social de muchos aficionados, historias como la suya recuerdan que detrás de las grandes estrellas hay trayectorias marcadas por la dificultad.

Hoy, ya retirado de los terrenos de juego y centrado en su carrera como entrenador, el argentino sigue mirando atrás sin olvidar de dónde viene. Sus palabras no solo describen una infancia dura, sino también una filosofía de vida: la de quien aprendió a sobrevivir antes que a soñar.