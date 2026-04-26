La casa que Pedri (23) está construyendo en Barcelona: 3.672 m2, coste por encima de los 5 millones y vecino de Messi

Montaje de Pedri y Messi en el barrio de Bellamar.

Pedri ha optado por dar un paso firme fuera de los terrenos de juego y apostar con fuerza por el sector inmobiliario. El centrocampista del Barça ha elegido la exclusiva zona de Bellamar, en Castelldefels, para iniciar esta nueva etapa, donde tendrá como vecino a Leo Messi.

Tal y como ha informado Culemanía, el jugador canario adquirió un terreno formado por la unión de dos parcelas contiguas que suman un total de 3.672 metros cuadrados.

La operación se cerró en 2024, mientras que la licencia de obras llegó el 2 de febrero de 2025. Las obras comenzaron oficialmente el 23 de mayo y se prolongarán durante unos 36 meses, con previsión de finalización en mayo de 2028.

La coincidencia temporal no pasa desapercibida: 2028 es también el año en que Messi finaliza su contrato con el Inter Miami y contempla su regreso a Barcelona.

El argentino ha adquirido terrenos en Cornellà con la intención de reorganizarlos y garantizar propiedades a sus hijos. En este contexto, la parcela más elevada del terreno de Pedri se sitúa muy cerca de la residencia de Messi, hasta el punto de que podrían divisarse entre sí si no fuera por las barreras arquitectónicas y la vegetación que protegen la vivienda del astro.

Pedri González, calentando con el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

El avance de las obras, por ahora, es pausado. La demolición de la antigua vivienda y los trabajos de excavación para adaptar un terreno con fuerte pendiente han ralentizado el proceso.

Además, la zona presenta dificultades constructivas habituales debido a su orografía. Según detalla Culemanía, durante el desarrollo inicial también se han producido incidentes relacionados con la presencia de conocidos extorsionadores locales.

Una importante inversión

Para este ambicioso proyecto, Pedri ha confiado en el estudio Fran Silvestre Arquitectos, reconocido por su estilo minimalista, y en la constructora catalana Tomás Gracia Corporación, con sede en Sitges.

Todo apunta a que el resultado será una residencia de alto nivel, acorde con las privilegiadas vistas del enclave.

El valor estimado del terreno ronda el millón y medio de euros. En el momento de la compra, la propiedad contaba con una construcción de apenas 285 metros cuadrados, levantada en 1959, distribuida entre vivienda, almacén y aparcamiento.

El nuevo proyecto, sin embargo, será mucho más ambicioso: incluirá una vivienda unifamiliar de mayor tamaño y una piscina de diseño. Sumando la adquisición, la adecuación del terreno y la construcción, la inversión total superará con creces los cinco millones de euros.

Esta no es la primera incursión de Pedri en el sector. En Canarias adquirió un antiguo convento en Tegueste, actualmente conocido como "la mansión de Pedri", según avanzó Atlántico Hoy. La finca, de 9.500 metros cuadrados y valorada en unos 2,5 millones, podría convertirse en un hotel rural.

Asimismo, el futbolista invirtió 4,2 millones en la compra del Hotel Barajas, cercano al aeropuerto de Madrid, operación que realizó a través de la sociedad Pedrineta junto a su hermano, Fernando González.

La futura residencia de Pedri se ubica en una de las zonas más exclusivas de Castelldefels, donde han vivido o residen numerosas figuras vinculadas al FC Barcelona.

En Bellamar aún se conserva la antigua casa de Ronaldo Nazario, mientras que no quedan lejos propiedades de Cesc Fàbregas, Marc Gasol o la vivienda que ocupó Ronaldinho. También Ferran Torres reside en la zona.

En el área de Rat-Penat, ya en Sitges, se encuentran propiedades de Sergio Busquets y Ter Stegen, entre otros. Por su parte, en Gavà y otras zonas cercanas han tenido o mantienen residencia nombres como Luis Enrique, Víctor Valdés, Mascherano o Riquelme.