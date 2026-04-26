Brutal agresión de Andrada, portero del Zaragoza, al capitán del Huesca en el derbi aragonés

Bochornosa imagen la vivida este domingo en el derbi maño entre la SD Huesca y el Real Zaragoza.

En este encuentro de vital importancia en la pelea por la permanencia, Andrada, el portero del Real Zaragoza, le propinó un brutal puñetazo a Pulido, el capitán de la SD Huesca, que desembocó en una tremenda tangana.

Todo sucedió con el tiempo ya cumplido. En una de las últimas acciones del encuentro y con una falta a favor del Zaragoza, Andrada se disponía a poner el balón en juego.

🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO!



El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

Esperando las indicaciones del colegiado para poner el balón en movimiento, Pulido, capitán de la SD Huesca, se acercó al veterano portero. Fue ahí cuando Andrada empezó a perder los nervios y empujó al jugador oscense.

El árbitro, viendo lo sucedido, le mostró cartulina amarilla a Andrada, que ya tenía una de la primera parte, por lo que esta segunda amonestación desembocó en su expulsión.

Fue justo ahí, cuando vio la tarjeta roja, el momento en el que Andrada perdió los papeles por completo. Se desentendió del partido y corrió a toda velocidad al encuentro de Pulido, que regresaba a su posición.

LOCURAAAA 🤯🔥 ¡PARADÓN de penalti de Andrada para el Real Zaragoza nada más arrancar el derbi aragonés!



Se viene duelo de altura en El Alcoraz🧤💥#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/1HeKhqFtC4 — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

Al llegar a su altura tras sortear a varios jugadores, le propinó un fortísimo puñetazo con su mano derecha. Una imagen que hacía mucho que no se veía en el fútbol español.

Aquello terminó con Pulido por los suelos como consecuencia del fuerte impacto, y con una increíble tangana en la que se juntaron futbolistas y staff de ambos equipos. Tuvo incluso que intervenir la Policía para que aquello no pasara a mayores.

La riña terminó con otros dos expulsados más. En el lado del Real Zaragoza, Dani Tasende también vio la tarjeta roja. En el bando local, Dani Jiménez fue expulsado por otro golpe en la tangana multitudinaria.

La tangana entre los jugadores del Real Zaragoza y el Huesca.

Ahora Andrada, portero veterano de 35 años, se enfrenta a una grave sanción que le hará seguramente perderse lo que resta de temporada.

El Huesca venció por 1-0 con un gol desde el punto de penalti y dio un gran paso hacia la salvación. El Zaragoza, por su parte, se hunde un poco más en la clasificación y se queda a 3 puntos de la salvación a la espera de lo que haga el Cádiz.