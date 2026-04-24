El desorbitado precio de la FIFA con las entradas del Mundial: más de 2 millones de dólares para ver la final

La locura por ver la final del Mundial de 2026 ha alcanzado un nuevo nivel tras salir a la venta entradas con precios que superan los 2 millones de dólares en el mercado de reventa oficial de la FIFA. Un precio desorbitado y lejos de las posibilidades de gran parte de la población.

En esta plataforma son los mismos usuarios los que ponen el precio a las entradas sin ningún tipo de regulación más que una comisión del 15% que se lleva la organización por facilitar la intermediación entre el vendedor y el comprador.

Algunas entradas tienen una gran localización cerca del césped pero, el precio no corresponde con la calidad del asiento sino con la alta demanda que existente para presenciar uno de los partidos más seguidos del planeta.

El encuentro, que se disputará el 19 de julio de 2026, será el broche final a un torneo histórico que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium, un recinto con capacidad para más de 80.000 espectadores.

A pesar de las cifras astronómicas que han llamado la atención, no todas las entradas alcanzan esos niveles. En la misma plataforma de reventa existen opciones por precios considerablemente inferiores, aunque siguen siendo elevados, con cifras que no descienden de los miles de dólares.

Acto antes de la final del Mundial de 2022. Reuters

Por su parte, la FIFA también comercializa entradas a través de sus canales oficiales con precios más ajustados. En el caso de la final, las categorías más altas rondan los cinco dígitos, mientras que en fases anteriores del torneo se pueden encontrar opciones más accesibles para los aficionados.

De hecho, debido a las críticas por los altos precios, la organización sacó a la venta un pequeño número de entradas a un precio más asequible para que de esta manera puedan disfrutar del partido personas que no se pueden permitir pagar una cifra tan elevada.

Sin embargo, asistir a un Mundial implica otros gastos significativos como el vuelo, el alojamiento o las compras necesarias en la ciudad, lo que incrementa aún más el coste total de la experiencia. Para muchos seguidores, el sueño de ver una final en directo se convierte en algo prácticamente inalcanzable.

Aún así, la demanda sigue siendo altísima. El Mundial de 2026 apunta a batir récords tanto de asistencia como de seguimiento global, usando el nuevo formato de disputar el torneo en tres países diferentes.