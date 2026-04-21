Vinicius y Mbappé capean el temporal en el Bernabéu y lideran la victoria del Real Madrid contra el Alavés

Real Madrid

Alavés

El Real Madrid cerró con victoria ante el Alavés una noche muy fría en el Bernabéu. No por la temperatura -cercana a los 20ºC-, sino por el ambiente. El hastío reina en el estadio blanco tras una temporada llena de dificultades. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Alavés]

Al menos gobernaron Mbappé y Vinicius, de los que siempre se espera más -especialmente en las grandes citas- y este martes hicieron los dos goles del triunfo de su equipo. Ambos llegaron desde la frontal: el del francés tras un rebote en la espalda de Jonny y el del brasileño, de calidad, ajustando al palo.

Antes fueron pitados por la afición, que no dejó una de esas grandes broncas. Si acaso se la llevó Camavinga, que salió en la segunda parte. Se lesionó Militao y dio el susto al llevarse la mano a la rodilla, pero parece ser más un tema de isquiotibiales.

Dice mucho del presente del Madrid lo que fue el final del partido. Con el Alavés encadenando ocasiones hasta que llegó el 2-1 en el descuento. Fue de Toni Martínez. No cambió el desenlace, pero sirvió para que los jugadores de Arbeloa se llevaran una reprimenda final.

Victoria blanca sin brillo, con goles de Mbappé y de Vinicius, aunque La Liga sigue lejos. El Madrid se mueve capeando el temporal partido sí y partido también. A su temporada le quedan ya solo seis.

Arbeloa hablando con Camavinga EFE

La noche del martes arrancó en el Bernabéu ante un panorama desangelado. Con las gradas a medio llenar hasta al poco de arrancar el partido y con demasiados silencios. Tantos que ni se escucharon los pitos que algunos esperaban al anunciarse las alineaciones. Arbeloa, por cierto, salió con todo en el Bernabéu tras la eliminación de Champions. Sin concesiones.

Algunos silbidos sí se escucharon al ponerse el balón en juego y, sobre todo, con el primer acercamiento al área del Alavés, en el minuto 3, del que fue responsable Carreras. Pero los más castigados fueron Vinicius y Mbappé en sus primeras interacciones con el balón. Las dos estrellas se llevaron los silbidos de la grada. Mucho más acostumbrado a ellos el brasileño que el francés.

Apenas pasó nada en los primeros 15 minutos del Madrid. Un clásico en la temporada del equipo blanco, carente de talento para dominar el juego y encontrar espacios contra rivales cerrados.

Mbappé vuelve a marcar en Liga

Así, hasta que, en el minuto 30, un golpe de fortuna dio oxígeno a los de Arbeloa. Fue en un disparo desde la frontal de Mbappé que pegó en la espalda de Jonny y pilló a contrapié a Sivera, el portero del Alavés.

El francés, que no marcaba en Liga desde el 8 de febrero -contra el Valencia-, ni lo celebró por la carambola.

Mbappé, durante el Real Madrid - Alavés Reuters

Casi volvió a meter Mbappé en la siguiente y algunos minutos después, en 42', de asistencia de Vinicius. Entremedias, Tchouaméni vio la primera amarilla del partido. El susto -aunque en el momento se temió algo mucho peor- lo protagonizó Militao antes del descanso.

El central brasileño también rozó el 2-0 con un tiro que dio al larguero, pero en el remate se hizo daño. Militao pidió el cambio de inmediato y se creyó que podía tener algo serio en la rodilla. Por suerte, las primeras noticias que fueron llegando después fueron tranquilizadoras: molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Militao se retira lesionado del terreno de juego EFE

Con la entrada de Rüdiger por Militao y con una doble parada de Lunin, que se llevó los aplausos, para evitar el 1-1 se acercó el cierre del primer tiempo. Llegó tras una nueva pitada, ahora más sonora, a Mbappé por intentar picar desde lejos un balón al portero cuando podía haber resuelto mucho más sencillo.

La ventaja mínima inquietaba en el lado del Madrid, si bien el Alavés de Quique Sánchez Flores apenas había tenido hasta el momento un par de aproximaciones al área blanca. Por eso, los de Arbeloa salieron a por todas del descanso y el segundo gol tardó, apenas, cinco minutos en llegar.

El perdón de Vinicius

Vinicius, como Mbappé, buscó su redención. Lo hizo también desde la frontal, pero él sin ayuda de un rival. Fue un golazo. Derechazo y balón al costado del portero pegado al palo. El Bernabéu lo gritó, alcanzando el pico de decibelios de la noche, y el '7' reaccionó levantando los brazos y haciendo el gesto de perdón a la grada.

La celebración de Vinicius de su gol contra el Alavés EFE

Tras el momento de condonación hacia Vinicius y el gol que zanjaba el partido, el dominio continuó siendo madridista. Arbeloa, seguro que más relajado, hizo los cuatro cambios que le quedaban en dos tandas. Primero Brahim y Mastantuono, después Camavinga y Carvajal. Para el minuto 63', el Madrid ya había agotado todas sus sustituciones.

A destacar el chaparrón que le cayó a Camavinga, con quien habló con cercanía Arbeloa antes de mandarle al campo de batalla. Una factura a pagar para el joven futbolista francés, que quedó muy tocado tras su expulsión en Múnich y que quiere seguir en el Madrid la próxima temporada.

El Alavés las perdonó de todos los colores -también por mérito de Lunin con alguna de sus paradas- hasta que, casi en el minuto final del descuento, marcó el 2-1. Fue obra de Toni Martínez. No sirvió al Alavés para agarrar un punto, pero sí para lanzar otra reprimenda final hacia el Madrid ante un resultado tan flojo.

Suerte que, cuando pitó el árbitro el final, medio estadio ya había dejado sus asientos. Lo que tiene acabar un partido de Liga entre semana, en mitad de abril, pasadas las 23:30 horas. A seis puntos y con un partido más, al Madrid le quedan seis jornadas para buscar el milagro frente al Barça.

Toni Martínez celebrando su gol contra el Real Madrid EFE

Real Madrid 2-1 Alavés

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold (Carvajal, min. 63), Militao (Rüdiger, min. 45+2), Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni (Camavinga, min. 63), Güler (Mastantuono, min. 57), Bellingham (Brahim, min. 57); Vinícius y Mbappé.

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Yusi (Calebe, min. 66); Antonio Blanco, Guridi (Aleñá, min. 58), Denis Suárez (Ibáñez, min. 58); Toni Martínez y Lucas Boyé (Diabaté, min. 66).

Goles: 1-0, min. 30: Mbappé; 2-0, min. 50: Vinícius; 2-1, min. 94: Toni Martínez.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 35) por parte del Real Madrid y a Ángel (min. 90) por parte del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio Santiago Bernabéu ante 61.468 espectadores.