El esqueleto de acero del Spotify Camp Nou: se utilizarán 30.000 toneladas de metal, el equivalente a 4 torres Eiffel

Las obras del Spotify Camp Nou han entrado en su fase más espectacular, esa en la que el hormigón cede el protagonismo a la ingeniería metálica.

Si el antiguo estadio era una oda a la piedra y la robustez de los años 50, el nuevo feudo barcelonista se levanta como un prodigio de ligereza y tecnología.

La cifra que define esta metamorfosis es mareante: el proyecto requiere la instalación de 30.000 toneladas de acero, un despliegue de material que equivale a levantar, pieza a pieza, cuatro torres Eiffel en el corazón de Barcelona.

Este despliegue masivo de metal no es una cuestión estética, sino una necesidad estructural. La nueva tercera grada no descansa totalmente sobre los cimientos antiguos, sino que se apoya en una estructura independiente de pilares y jácenas de acero que permiten una mayor capacidad y visibilidad.

El uso del acero permite una construcción "en seco", mucho más rápida que el vertido tradicional de hormigón, lo que ha sido clave para que la constructora Limak cumpla con los agresivos plazos de entrega.

Imagen de las obras del nuevo Spotify Camp Nou tomada en enero de 2026

Cada una de las piezas que forman este esqueleto ha sido diseñada con precisión milimétrica, transportada de noche para no colapsar la ciudad y ensamblada mediante grúas de gran tonelaje que ya forman parte del nuevo skyline barcelonés.

Dentro de esas 30.000 toneladas, el gran reto de ingeniería se encuentra en la cubierta de 48.000 metros cuadrados. Siguiendo el modelo de otros estadios de vanguardia como el Metropolitano, el Camp Nou utiliza un sistema de tracción por cables.

Es lo que los ingenieros llaman una "rueda de bicicleta": un anillo de compresión metálico exterior conectado a un anillo interior mediante cables de acero tensados.

Más allá de la cifra bruta, el Barça ha apostado por la eficiencia. Parte del acero utilizado es de origen reciclado, y la estructura ha sido diseñada para soportar los 18.000 metros cuadrados de placas solares que convertirán al estadio en un referente de autoconsumo energético.

Cuando el Spotify Camp Nou luzca su aspecto definitivo, los aficionados no solo verán un estadio más grande, sino una obra maestra de la ingeniería moderna donde esas 30.000 toneladas de metal aseguran que el "templo" blaugrana siga en pie, al menos, otro siglo más.