Eusebio Sacristán: "Entre Griezmann y Julián Álvarez puede estar el gol de la historia del Atlético de Madrid"

Eusebio Sacristán durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Han pasado cinco años y cuatro meses desde que Eusebio Sacristán sufriera un traumatismo craneoencefálico que le mantuvo en coma inducido durante tres semanas en el Hospital de Valladolid. Del desconcierto se pasó al compromiso por cumplir el objetivo más importante al que se había enfrentado en su carrera, volver a tener una vida normal.

Ahora el vallisoletano se mantiene a la espera de que algún club le permita volver a los banquillos. Mientras eso sucede, se empapa de todos los partidos que los entrenadores acostumbran a ver cuando están alejados momentáneamente del foco mediático.

Uno de los que, sin duda, verá hoy es el que enfrenta al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey. Un encuentro que para Eusebio Sacristán será especial por su pasado vistiendo la camiseta rojiblanca y su periplo de tres años como técnico txuri-urdin.

Gracias a la fundación que lleva su nombre, EL ESPAÑOL ha entrevistado al entrenador en las horas previas a un partido que permitirá bien al Atlético de Madrid o bien a la Real Sociedad levantar su primer título de la temporada.

Para los de Simeone es una oportunidad de oro para volver a besar el metal después de cuatro años, cuando ganaron el último campeonato liguero; para los de Matarazzo es una nueva cita con la historia y la ocasión de vivir este partido acompañados de sus aficionados. Asignatura pendiente tras no poder hacerlo en la final del 2021 a causa de la Covid-19.

Imagen de Eusebio Sacristán

Eusebio, ¿qué tal está?, ¿cómo se encuentra?

Bien, estoy muy bien. He vuelto a la vida. Estoy ahora en un momento muy contento de haber vuelto a disfrutar y, sobre todo, de volver a vivir algo que en su momento sentí muy apagado. Pensé que volver a tener una vida normal iba a ser muy difícil; a veces pensé que era imposible, pero me propuse luchar por conseguir este objetivo que tenía en mi vida.

Pensé en el pasado, y el pasado fue para mí un éxito al conseguir mis objetivos desde niño: llegar a ser futbolista, ganar títulos, llegar a ser entrenador... Conseguí en mi vida todos mis objetivos, pero de repente tuve un accidente grave que me dejó muy tocado.

Pensé que mi vida ya iba a ser un desastre porque no iba a tener una vida normal para hablar con los demás. Pero me propuse luchar.

¿Le gustaría volver a entrenar pronto?

Sí, me propuse después de mi recuperación volver a entrenar, que es lo que más me gusta y lo que mejor se me da. Quiero volver a estar en el mundo del fútbol. De repente, me llamó la Federación de Castilla y León y me ofreció el puesto para entrenar a la selección. Yo quería volver de alguna manera y la Federación me lo hizo posible.

Sigo abierto a que, en un momento dado, haya algún club que piense en mí, que se entere de cómo estoy, y me dedicaré a ello.

¿Cómo afrontó la recuperación tras el accidente que sufrió?

Al bajar a Segunda con el Girona, no me quería ningún equipo. Como yo creo que en la vida las cosas pasan por algo, igual no tenía muy claro cómo encaminar mi carrera, y entonces me pasó el accidente grave hace cinco años y cuatro meses.

Al principio decidí seguir viviendo, porque estuve nueve días en el hospital, me desperté... y a medida que pasaban los días, las semanas y los meses, yo estaba tan afectado y tan tocado que me daba cuenta de que tenía un problema grave. Mi cabeza estaba tocada y no podía hablar con los demás. Pensé: "Joder, yo creía que esto iba a ser fácil, pero es muy grave. Mi vida se ha acabado'.

Estuve afectado un año, dos años. Me preguntaba por qué me había pasado esto. Entonces empecé a mirar hacia atrás y pensé: 'En mi vida he conseguido todos mis objetivos porque fui a por ellos. No fue casualidad ni suerte, fue mentalidad'.

Pensé en lo que me había pasado en el Girona y me di cuenta de que tuve miedo, y el miedo en la vida te afecta negativamente.

¿Qué tipo de final espera entre dos equipos con estilos tan definidos?

El Atlético de Madrid ha eliminado al Barça y lo ha hecho muy bien. Han demostrado que tienen la fase defensiva muy trabajada y que crean problemas a los rivales, funcionando muy bien a la contra.

Tienen un entrenador que lleva muchísimos años en el club; los jugadores ven que él está fijo y se adaptan a todo lo que transmite. Vienen de clasificarse en Copa de Europa y anímicamente están muy seguros, lo cual será importante para la final.

Por otro lado, la Real Sociedad, con la llegada del nuevo entrenador, se ha adaptado a un sistema más defensivo, diferente a la presión en campo contrario y el 4-3-3 que hacían con Imanol. Pero siguen teniendo seguro el juego de posición, el juego en triángulo y la relación entre compañeros.

Se han adaptado muy bien, los jugadores están muy positivos y contentos. Va a ser una final muy igualada y cualquiera de los dos equipos lo podrá conseguir; la motivación ante este título es enorme.

Partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en Liga.

¿El peso de la historia de ambos clubes influye en una final así?

Sí, los dos son equipos que han conseguido este título en diferentes ocasiones, así que estará muy igualado. El Atlético de Madrid tiene pendiente la Copa de Europa tras jugar tres finales, pero a nivel nacional tienen ganas de conseguir un título tras varios años sin lograrlo con Simeone.

La Real Sociedad, por su parte, ganó la Copa hace 3 años con Imanol durante la época del Covid, así que ahora tienen la ilusión enorme de poder ganar y disfrutarlo en el estadio junto a toda su afición. Están muy igualados en ese aspecto emocional.

Durante una temporada usted estuvo en el Atlético de Madrid. ¿Qué hace especial a este club en estas noches?

Los aficionados del Atlético de Madrid se han acostumbrado muchas veces a sufrir, a vivir momentos difíciles porque compiten contra el Madrid y el Barça. Están acostumbrados a la dificultad, pero se ponen mucho del lado del equipo.

Ahora están disfrutando de un momento importante en una final, van a animar y tienen la oportunidad de conseguir un título que no han ganado tantas veces como los otros dos grandes clubes.

Eusebio Sacristán, durante su etapa como jugador del Atlético de Madrid.

Además de Griezmann por tener la oportunidad de ganar, quién sabe, su último título con la camiseta del Atlético de Madrid, ¿qué otros jugadores cree que pueden acaparar el protagonismo?

Siempre en una final aparece un jugador importante de manera definitiva. Griezmann está celebrando su despedida y es un jugador de mucho nivel. También tienen a Julián Álvarez, que es un delantero importantísimo que mete goles vitales; entre ellos dos puede estar el gol de la historia rojiblanca.

Por parte de la Real Sociedad, me acuerdo de su capitán, Mikel Oyarzabal, que lleva años a un gran nivel y es clave en la selección. Me recuerda a cuando Koeman metió el gol decisivo en nuestra final de la Copa de Europa.

¿Qué supondría para la Real Sociedad poder ganar la final?

La Real Sociedad es un club muy importante en España; llegaron a ganar dos Ligas seguidas y Copas del Rey. Siempre compiten a un nivel muy alto, muy cerca de los grandes, utilizando muchos jugadores de la provincia de San Sebastián.

Estuve allí tres años y la mentalidad de su gente te impresiona: quieren ser grandes y muy importantes en su tierra. Tienen grandes entrenadores formados allí que ahora están en Inglaterra, como Iraola, Emery o Arteta. Son muy competitivos, tienen la mentalidad de conseguir éxitos y lo admiro mucho.

Eusebio Sacristán, durante su etapa como entrenador de la Real Sociedad.

Ya para terminar, ¿le costaría elegir con quién va en una final así?

Bueno, yo he estado marcado por el Valladolid, que es mi tierra y donde debuté. Luego fui al Atlético de Madrid buscando mis objetivos. Después me llamó Johan Cruyff para el Barça porque mi técnica se adaptaba al juego de posición.

Más adelante, el Celta fue clave en mi carrera como entrenador y jugador, y la Real Sociedad me dio unos años fantásticos. Les tengo mucho cariño a todos, así que voy a ir a favor del que gane el partido; estoy un poco repartido.