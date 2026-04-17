Las leyendas del Real Madrid y del Inter se enfrentarán en una nueva edición del Corazón Classic Match

La Fundación Real Madrid presentó este viernes la decimotercera edición del Corazón Classic Match, un partido de leyendas destinado a recaudar fondos para fines benéficos.

El palco de honor del Bernabéu acogió la puesta de largo de 'Un partido con alma de infancia', el lema elegido en esta ocasión para la bonita iniciativa. Los fondos que se recauden irán destinados a los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid.

El partido enfrentará el próximo sábado 13 de junio a las 12:00 horas en el Santiago Bernabéu a las leyendas del Real Madrid con las del Inter de Milán. Un duelo en el que se podrán ver a míticos exfutbolistas de ambos conjuntos que demostrarán que no han perdido la calidad pese al paso del tiempo.

Florentino Pérez y Giuseppe Marotta. REAL MADRID

Al acto de presentación asistieron el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el presidente de honor, José Martínez Pirri, y el presidente y CEO del Inter de Milán, Giuseppe Marotta.

Además, en el acto también hicieron acto de presencia jugadores emblemáticos de ambos clubes como Butragueño, Roberto Carlos, Santillana, Solari, Marcelo, Gallego, Zanetti, Toldo, Cambiasso, Pavón, Fernando Sanz, Buyo y Alfonso.

Un gesto solidario

Año tras año, el Real Madrid lucha por hacer del mundo un lugar mejor a través de la recaudación de fondos para fines benéficos con este Corazón Classic Match.

"Es un partido para intentar mejorar la vida de las personas más vulnerables, especialmente para ayudar a los niños y niñas que viven en riesgo de exclusión social. Este encuentro será para ellos. Un partido que irá dedicado a los proyectos de la Fundación Real Madrid", comentó Florentino Pérez.

"Tenemos un compromiso firme por estar presente allí donde más nos necesitan. Nuestra Fundación atiende a 400.000 personas en más de 100 países a través de 1.400 proyectos socioeducativos repartidos por todos los continentes", prosiguió el presidente del Real Madrid.

"Esta cita solidaria es un ejemplo de lo que debe representar el fútbol y el deporte. Tenemos la responsabilidad de compartir los valores que nos unen y de llegar al corazón de aquellos que más nos necesitan", finalizó el máximo mandatario del club blanco sobre esta causa social.

Un evento atractivo

Más allá de la principal causa solidaria, el partido tiene un gran atractivo deportivo por poder ver en acción a viejas leyendas de dos clubes de la talla del Real Madrid y el Inter de Milán.

"Para el Real Madrid es un gran honor que un club de la grandeza y el prestigio del Inter de Milán comparta con nosotros este encuentro solidario que simboliza los valores que unen al fútbol y al deporte", relató Florentino Pérez.

El presidente, además, hizo referencia a la Champions League que el Inter de Milán ganó en el Santiago Bernabéu en el año 2010: "El mismo escenario en el que vivisteis una de las noches que no olvidaréis nunca. Sabemos bien lo que este estadio representa en vuestra historia. Por todo ello, nos sentimos orgullosos de contar con vosotros en esta edición del Corazón Classic Match, que se ha convertido ya en una de las grandes citas solidarias del fútbol europeo".

Los socios ya pueden adquirir sus entradas para el partido solidario, mientras que el público general podrá hacerse con su boleto a partir de este domingo 19 de abril.