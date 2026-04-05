El Atlético de Madrid pide una explicación formal al CTA por aplicar un distinto criterio en jugadas muy parecidas

El Barça tiene ya media Liga en el bolsillo después de asaltar el Metropolitano y aprovechar la derrota del Real Madrid. Sin embargo, la victoria de los azulgranas no estuvo exenta de polémica y es que el Atlético de Madrid salió indignado con el arbitraje de Mateo Busquets Ferrer.

Apenas habían transcurrido 46 segundos de la segunda parte cuando Gerard Martín veía la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Thiago Almada. Tras la expulsión de Nico Gónzalez al filo del descanso, los dos equipos volvían a jugar en igualdad de condiciones.

Sin embargo, desde el VAR Melero López instó al colegiado balear a acudir al monitor y revisar la acción, puesto que a pesar del fuerte pisotón sobre el tobillo del jugador rojiblanco, previamente el defensa del Barça había tocado balón. Cambió su decisión Busquets Ferrer y la roja se quedó en amarilla, lo que provocó la incredulidad del Cholo.

NO HAY TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN



El árbitro rectificó la expulsión tras acudir al VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MlwEAvlNHB — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

No se lo podía creer Simeone, que respondió a la no expulsión de Gerard Martín de forma satírica. "Vi la acción del Betis-Rayo. El CTA dijo que era expulsión. No hay mucho de qué hablar. Esperamos que el CTA lo pueda explicar bien y deje claro qué jugada es".

La jugada a la que aludía el técnico rojiblanco pertenece a la jornada 25, en concreto al partido entre el Betis y el Rayo Vallecano. En aquella ocasión, el pisotón de Valentín Gómez no fue sancionado con cartulina roja y el CTA, en su ya famoso "Tiempo de revisión", reconoció el error.

El enfado en el Atlético de Madrid es mayúsculo, tanto en la directiva como en el equipo. Es por ello que el club rojiblanco ha solicitado oficialmente una explicación formal al CTA sobre el distinto criterio aplicado en jugadas iguales.

Según el diario AS, en el club indican que "es imposible competir cuando te explican unas reglas y se aplican otras". Y añaden que "solo se utilizaría en casos de errores manifiestos, se lo cuentan a los jugadores, entrenadores, directivos y luego se aplica de otra forma".

En el club rojiblanco consideran que existe un sesgo evidente en el trato hacia dos equipos concretos y subrayan que, a diferencia de otros, siempre han mostrado respeto hacia el colectivo arbitral.

En el Atlético permanecen ahora a la espera de conocer el tiempo de revisión correspondiente a esta jornada, con el objetivo de comprobar si se mantiene el criterio que, según se explicó hace unas semanas tras el Betis-Rayo, debía aplicarse y que, sin embargo, no se siguió en el Atlético de Madrid - Barça.