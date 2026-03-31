La vida de Nico Paz (21) fuera del fútbol: fan del pádel, muy arraigado a Tenerife y por qué eligió Argentina sobre España

Hay futbolistas que, al apagar el partido, desaparecen. Nico Paz no es uno de ellos; simplemente baja el volumen. El mediapunta del Como 1907 y de la selección argentina tiene 21 años, ha vivido en varias ciudades y carga con una historia personal tan viajada como su zurda.

Nació en Tenerife, se formó en Madrid y hoy construye su vida en el Lago Como. Antes de que el fútbol lo convirtiera en nombre propio, fue un chico de barrio en Santa Cruz de Tenerife con un padre campeón y la certeza de que la isla no se olvida nunca.

La infancia en Canarias es el ancla emocional de Nico Paz. Cuando en entrevistas le preguntan por el lugar que todo el mundo debería visitar al menos una vez, no duda: Tenerife, por encima de cualquier destino glamuroso que un futbolista de élite podría mencionar.

Sus primeros pasos en el deporte fueron en el Liceo Francés, jugando fútbol sala con compañeros del colegio, antes de que el CD San Juan se convirtiera en su primer equipo federado.

Esa etapa le dejó algo más que recuerdos: muchos de sus mejores amigos siguen siendo los de aquellos patios, una constante que cuida aunque la distancia sea ahora de miles de kilómetros.

La mudanza a Madrid, con solo 11 años, fue un golpe de realidad. El Real Madrid había llamado a la puerta de casa de los Paz con una oferta que costó procesar en familia, y el propio Nico ha reconocido que al principio lo pasó mal: presión, lejos de la isla, lejos de los suyos. La familia fue el escudo.

Sus padres y sus dos hermanas menores han sido, en sus palabras, la "red" sobre la que caer cuando las cosas se complican, y cualquier decisión importante pasa primero por ellos.

Nico Paz, junto a Assane Diao con el Como EFE

Su padre, Pablo Paz -exinternacional argentino con presencia en Francia 98 y en los Juegos Olímpicos-, le transmitió la pasión por el juego pero también algo más escaso: el criterio para no dejarse llevar por el ruido.

Ese criterio se vio en la decisión más mediática de su vida fuera del campo: elegir Argentina sobre España. Nacido en suelo español, con carnet español y formado en academias españolas, Nico se decantó por la albiceleste cuando tuvo que decidir.

"Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina", explicó públicamente, dejando claro que fue una elección emocional y familiar, no táctica ni oportunista.

La herencia argentina de su padre, los relatos del vestuario de la selección que escuchaba de niño y la identificación con la cultura rioplatense que se vivía en casa inclinaron definitivamente la balanza.

Fuera del verde, Nico lleva una vida llamativamente tranquila para lo joven y llamativo que resulta. Su deporte favorito cuando no juega al fútbol es el pádel, una elección muy española que contrasta con el basket o el tenis que suelen citar sus compañeros de generación.

Los videojuegos -la PlayStation o el iPad siempre en la mochila- son su forma más habitual de desconectar, y reconoce que prefiere el silencio antes de un partido a cualquier playlist preparada.

Su vida en el Lago Como, una de las zonas más espectaculares de Italia, se resume en entrenos, paseos por la orilla y planes caseros con su novia, con quien protagoniza los vídeos más virales que circulan de él en redes; clips cotidianos, sin filtro de estrella, que son quizá su tarjeta de presentación más honesta.