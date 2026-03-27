De Alicante y Valencia a Colombia: así es la historia familiar de Cristhian Mosquera, la nueva joya de la Selección

Cristhian Mosquera está a las puertas del debut con la selección española absoluta convertido en símbolo de dos orillas: nacido en Alicante, criado en España, pero con raíces profundamente colombianas.

Su posible estreno cierra años de disputa silenciosa entre dos federaciones y consagra la elección de un central que siempre ha hecho su camino lejos de los focos.

Hijo de padres colombianos, Mosquera creció en un entorno familiar en el que el fútbol nunca fue una imposición, sino casi una consecuencia natural.

Cristhian Mosquera, en un entrenamiento con la Selección. RFEF

En casa, según ha contado su entorno, se habla poco de táctica y mucho de normalidad, de estudios y de mantener los pies en el suelo, una manera de blindarle frente a la presión que ha ido creciendo a medida que su nombre se instalaba en la élite.

Esa mezcla de raíces y discreción familiar explica en buena medida el perfil del futbolista: sobrio, sereno, competitivo, con un carácter que muchos entrenadores definen como maduro para su edad.

Su historia deportiva arranca en las pistas de fútbol sala de Alicante, en escuelas como SCD Carolinas y Cañavate San Blas, donde empezó a llamar la atención por su físico y su lectura del juego.

De ahí dio el salto al Hércules CF y, con apenas 12 años, el Valencia CF lo incorporó a una de las canteras más prolíficas del fútbol español. A los 17 debutó con el primer equipo ché en Copa del Rey y pocos días después se estrenó en La Liga frente al Sevilla, una señal temprana de la confianza que el club depositaba en él.

Su explosión

Antes de la temporada 2023-24 fue promovido definitivamente al primer equipo del Valencia y se consolidó como titular indiscutible. El central llegó a disputar prácticamente todos los minutos de liga, hasta el punto de ser uno de los jugadores más utilizados por su entrenador.

Ese rendimiento en la élite española, unido a su trayectoria con las categorías inferiores de España -sub15, sub16, sub18 y sub21-, activó las alarmas en Colombia, que veía cómo se escapaba un defensor con doble nacionalidad.

El fichaje por el Arsenal

El punto de inflexión llegó en verano de 2025, cuando el Arsenal se lanzó a por su fichaje. El club londinense alcanzó un acuerdo con el Valencia por un traspaso cifrado en 15 millones de euros fijos más variables de hasta 5 millones, una operación que reflejaba la proyección que se le auguraba al central hispano-colombiano.

"Significa mucho para mí. Ha habido mucho trabajo duro detrás de todo esto", declaró Mosquera a los medios oficiales del Arsenal nada más firmar su contrato de larga duración con los gunners. "Es una oportunidad que no podía dejar pasar. Me uno a un club histórico y enorme", añadió.

En Inglaterra, Mosquera dio un salto más en su evolución: se adaptó a la exigencia física de la Premier League y se consolidó como un defensor versátil, capaz de jugar como central y de cubrir ambos perfiles de la zaga. Su regularidad con el Arsenal y su papel destacado en competiciones europeas terminaron por convencer a Luis de la Fuente, que ha decidido incluirlo por primera vez en la lista de la Selección absoluta para los amistosos ante Serbia y Egipto.

Un blindaje

La convocatoria tiene también una lectura de futuro: España blinda así a un futbolista que Colombia ha intentado seducir en los últimos años. Mosquera siempre ha hablado con respeto de la tierra de sus padres, pero sus pasos deportivos han sido inequívocamente españoles: formación en canteras locales, consolidación en La Liga y capitán en categorías inferiores de La Roja.

A las puertas de ese estreno con España, el central del Arsenal encarna la historia del hijo de inmigrantes que aprovecha la oportunidad que le ofrece el país en el que ha crecido, sin romper el lazo con sus raíces.

Entre Alicante, Valencia, Londres y la Selección, la trayectoria de Cristhian Mosquera es la de un defensor que ha aprendido a convivir con dos banderas y que ahora está a punto de escuchar un solo himno en la élite del fútbol internacional.