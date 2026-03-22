El Real Madrid se lleva un derbi ante el Atleti en el que mandó Vinicius y mantiene viva la pelea por La Liga

Un doblete de Vinicius y un tanto entremedias de Valverde, que vio una polémica roja después, dieron la victoria al equipo de Arbeloa en el Bernabéu.

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El Real Madrid vuelve a ganar un derbi de Liga en el Bernabéu. No lo hacía desde 2021. Hasta que llegó Arbeloa, con un equipo bien construido y dos puñales: Valverde y Vinicius, los autores de los goles. El uruguayo, eso sí, no acabó el partido por una polémica roja. [Narración y estadísticas: Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid]

El brasileño anotó un doblete, como el martes contra el Manchester City. Primero marcó de penalti y luego con un disparo colocado desde la frontal. Vinicius tuvo un duelo de golazos con Nahuel, que puso el empate antes con un misil teledirigido de larga distancia.

A falta de 15 minutos fue expulsado Valverde por Munuera Montero. Una roja directa por una entrada a su 'archienemigo' Baena que el colegiado ni quiso mirar en el VAR. Sufrió al final el Madrid, con un menos, pero aguantó para sumar tres puntos que le mantienen agarrado a la pelea por La Liga con el Barça.

Arbeloa llama a sus jugadores durante el derbi, con Simeone de fondo Reuters

Sería un derbi atípico en las porterías, donde no se dejarían ver ni Thibaut Courtois ni Jan Oblak, ambos lesionados. No ocurría desde hacía 11 años. Turno para sus suplentes, Lunin y Musso.

Arbeloa y Simeone solo hicieron un cambio cada uno entre los jugadores de campo respecto a la Champions: en el lado blanco, de los de Mánchester, se cayó Trent por una impuntualidad durante la semana y jugó Carvajal; en los rojiblancos, Llorente volvió a la banda y Koke salió en el medio.

El Madrid empezó más enérgico ante su público, como era de esperar, y Carvajal dio el primer aviso de gol en el minuto 3. Aunque más clara sería la que tuvo seis minutos más tarde, en el 9', Valverde. El uruguayo se topó con el palo tras marcarse una jugada a lo Bale, es decir, de extremo puro.

No se arrugó el Atleti, que respondió en la siguiente jugada. Una ocasión clara de Llorente, que resolvió Lunin con una gran parada. Tras su disparo, cayó bruscamente el jugador rojiblanco al suelo, arrollado por Carvajal, pero habiendo resuelto el tiro, el árbitro entendió que no hubo penalti.

Koke ayuda a Marcos Llorente tras sufrir un golpe durante el derbi EFE

A Llorente, más tarde, le cantó "ponte las gafas", en tono burlesco, la que un día -cada vez más lejano- fue su afición. El derbi empezó animado, encadenándose una ocasión tras otra, más sobre el área atlética. Como otra que tuvo Güler, de volea. Pero al Madrid no le entraba ninguna.

Una especie de trance tomó el partido en el ecuador de la primera parte, donde lo único reseñable fue la primera amarilla. Se la llevó Johnny Cardoso -luego vio otra Ruggeri-. El Madrid atacaba, con control del balón, pero sin acierto, y el Atleti aceptaba el bloque bajo para castigar al contragolpe.

Taconazo de Giuliano y 0-1

La estrategia les funcionó a los del Cholo. Corría el minuto 33, y en una sacudida cayó el gol que congeló el feudo blanco. Un taconazo de Giuliano y el tiro a la red de Lookman para desnortar al conjunto de Arbeloa. 0-1 inesperado para el equipo que supo aprovechar mejor los momentos.

Ademola Lookman, tras abrir el marcador del derbi madrileño EFE

El gesto técnico del hijo de Simeone fue más de medio gol y la jugada, redonda. Un golpe al Madrid, que seguiría buscando el gol, sin acierto, en el final de la primera parte. El atasque de cara a portería castigaba a los de casa, y ante esas de poco sirven las buenas sensaciones en el juego.

Tras el descanso, sin embargo, quien movió ficha en el banquillo primero fue Simeone. Quitó a Le Normand y metió a Giménez. Mantenía Arbeloa a los suyos, confiando que encontrarían el gol que se les había resistido durante 45 minutos. Y qué razón tenía.

La remontada del Madrid

No tuvo que esperar mucho el Madrid, volcado en ataque. Cayó Hancko en la trampa de Brahim y le hizo un penalti rotundo. Sin margen para la protesta. Y allí que fue Vinicius con la bola. 11 días después de fallar en el Bernabéu una pena máxima ante el City, pero también 5 días después de haberse resarcido y anotado desde los 11 metros en Mánchester.

Marcó el '7'. Empató el Madrid. Llegó la revolución. Y tras otros cinco minutos, la locura total. No podía provocarla otro que no fuera Fede Valverde.

El uruguayo ganó un duelo a su compatriota Giménez en el área rojiblanca y resolvió el mano a mano con el exterior.

Valverde celebrando su gol contra el Atlético de Madrid EFE

Ahora sí, el marcador hacía justicia a los que se había visto en el partido. Quedaba, aún así, media hora por delante y muchas cartas por jugar.

El Cholo hizo un triple cambio: metió a Nahuel Molina, Nico González y Sörloth y quitó a Lookman, Cardoso y Griezmann. En el 64', replicó Arbeloa poniendo a Trent por Carvajal y retirando a un centrocampista, Pitarch, por Mbappé.

Los movimientos le salieron mejor a Simeone. Solo dos minutos después de los cambios del Madrid, Nahuel se sacó un golazo de la manga desde la frontal.

Un disparo de esos ante los que no se puede hacer nada, pero que vino de una jugada en la que se notó cierta pérdida de control en el lado merengue con una pieza menos en su sala de máquinas.

Nahuel Molina celebra su gol contra el Madrid y Giuliano, atrás, no se lo cree EFE

Otra vez empate y otro nuevo partido para lo poco que quedaba de tiempo. El Madrid, que se echó ligeramente para atrás con el 2-1, volvía a lanzarse al ataque. Suerte para los blancos que en este momento de la temporada, donde las cosas se ponen calientes, se ha activado Vinicius.

Golazo de Vini y la roja a Fede

El brasileño volvió a aparecer en el minuto 72 para sacarse un zarpazo desde la media luna del área y volver a poner por delante a los suyos. Doblete de Vinicius y ventaja, de nuevo, para el Madrid en un derbi loco... al que todavía le quedaba algún capítulo más por escribirse.

Ya que el Madrid iba a quedarse con un jugador menos a quince minutos, aproximadamente, del final. Vio la roja directa Valverde. Por una falta dura, pero que no parecía tanto como para la expulsión. Munuera Montero, en cambio, sí lo entendió así y ni siquiera fue a verlo al VAR. La falta de Fede, por cierto, fue a Baena, con el arrastra cuentas pendientes.

Fede Valverde discute con Munuera Montero tras su expulsión en el derbi EFE

Frente a diez, casi volvió a marcar el Atleti. Por Julián Álvarez, desaparecido en todo el derbi hasta esta ocasión. Un misil lejano que dio en la cruceta. Un casi-gol que, de haberlo sido, habría superado a los de Nahuel y Vinicius, que ya es decir.

Y con sufrimiento para el madridismo llegó el final del derbi, el último de la temporada salvo que la Champions -con la que sería la tercera final entre los vecinos- diga lo contrario. Vinicius decidió este domingo que hay Liga. Quedan nueve jornadas.

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Real Madrid: Lunin; Carvajal (Trent, m.64), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago (Mbappé, m.64), Güler (Bellingham, m.74) ; Brahim (Camavinga, m.74) y Vinícius (Carreras, m.87).

Atlético de Madrid: Musso; Marcos Llorente, Le Normand (Giménez, m.46), Hancko, Ruggeri; Giuliano (Álex Baena, m.71), Johnny Cardoso (Nahuel Molina, m.57), Koke, Lookman (Nico González, m.57); Griezmann (Sorloth, m.57) y Julián Alvarez.

Goles: 0-1, m.33: Lookman. 1-1, m.52: Vinícius de penalti. 2-1, m.55: Fede Valverde. 2-2, m.6: Nahuel Molina. 3-2, m.72: Vinícius.

Árbitro: Munuera Montero (colegio andaluz). Amonestó a Thiago (63) por el Real Madrid; y a Cardoso (27), Ruggeri (36), Hancko (61) y Llorente (68) por el Atlético de Madrid. Expulsó por roja directa a Fede Valverde a los 77 minutos.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 75.190 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013.